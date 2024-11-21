В Перми пройдет зимний Котофест

В Перми состоится фестиваль Зимний Котофест. Благотворительная акция пройдет с 12:00 до 18:00 на Часовом заводе (ул. Чернышевского, 28) 8 декабря, сообщается в официальном сообществе мероприятия.
«Все животные здоровы, стерилизованы. Отдаются только взрослым ответственным людям, понимающим, что кошка и собака–это полноценный член семьи, требующий заботы и внимания. Пожалуйста, если вы планируете взять котика на фестивале, не забудьте прихватить с собой переноску и паспорт для заключения договора о передаче животного», — пишут организаторы на странице фестиваля в соцсети. Помимо выставки кошек и собак из приютов, посетителей ждет фуд-корт, живая музыка, мастер классы и лекции об уходе за животными.
Пермякисмогут принести и положить под елку подарки для обитателей приютов. Животным нужны переноски, сухие и влажные корма премиум класса, любые наполнители, антигельминтики, домики и лежанки.
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