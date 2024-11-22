«Автоваз» высказался о поднятии цен на LADA

«Автоваз» опроверг слухи о повышении цен на автомобили
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Представители Lada опровергли повышение цен на автомобили в 2024 году
Представители Lada опровергли повышение цен на автомобили в 2024 году Фото:

Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда. Ранее издание Mash сообщало о том, что цены на LADA вырастут сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года.

«Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда», — передает «Лента.ру». Президент компании Максим Соколов также отметил в беседе с ТАСС, что АвтоВАЗ» не планирует индексировать цены на автомобили LADA до конца 2024 года. Всего за 2024 года цены на автомобили данной марки в среднем увеличились на 2,9%.

До этого Соколов же сообщал, что стоимость автомобилей LADA в 2025 году точно повысится из-за повышения ключевой ставки Банка России. По мнению главы «АвтоВАЗа», продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 20–30% относительно 2024 года, если ключевая ставка не прекратит расти.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин также отметил, что рост ключевой ставки грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями. Ранее сообщалось о повышении продаж автомобилей Lada на 4,8% по данным за октябрь. 

С 1 октября в России выросла  ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы повышена на 70—85%. Тогда аналитики спрогнозировали, что рост цен на авто после повышения ставки будет зависеть от стоимости машины и объема ее двигателя.

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Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда. Ранее издание Mash сообщало о том, что цены на LADA вырастут сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года. «Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда», — передает «Лента.ру». Президент компании Максим Соколов также отметил в беседе с ТАСС, что АвтоВАЗ» не планирует индексировать цены на автомобили LADA до конца 2024 года. Всего за 2024 года цены на автомобили данной марки в среднем увеличились на 2,9%. До этого Соколов же сообщал, что стоимость автомобилей LADA в 2025 году точно повысится из-за повышения ключевой ставки Банка России. По мнению главы «АвтоВАЗа», продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 20–30% относительно 2024 года, если ключевая ставка не прекратит расти. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин также отметил, что рост ключевой ставки грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями. Ранее сообщалось о повышении продаж автомобилей Lada на 4,8% по данным за октябрь.  С 1 октября в России выросла  ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы повышена на 70—85%. Тогда аналитики спрогнозировали, что рост цен на авто после повышения ставки будет зависеть от стоимости машины и объема ее двигателя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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