Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда. Ранее издание Mash сообщало о том, что цены на LADA вырастут сначала на 50 тысяч рублей в декабре 2024 года, а затем еще на такую же сумму в январе 2025 года.
«Представители автомобильной марки LADA опровергли слухи о скором повышении цен на машины бренда», — передает «Лента.ру». Президент компании Максим Соколов также отметил в беседе с ТАСС, что АвтоВАЗ» не планирует индексировать цены на автомобили LADA до конца 2024 года. Всего за 2024 года цены на автомобили данной марки в среднем увеличились на 2,9%.
До этого Соколов же сообщал, что стоимость автомобилей LADA в 2025 году точно повысится из-за повышения ключевой ставки Банка России. По мнению главы «АвтоВАЗа», продажи новых автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 20–30% относительно 2024 года, если ключевая ставка не прекратит расти.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин также отметил, что рост ключевой ставки грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями. Ранее сообщалось о повышении продаж автомобилей Lada на 4,8% по данным за октябрь.
С 1 октября в России выросла ставка утилизационного сбора на автомобили и прицепы повышена на 70—85%. Тогда аналитики спрогнозировали, что рост цен на авто после повышения ставки будет зависеть от стоимости машины и объема ее двигателя.
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