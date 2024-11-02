Продажи новых Lada в России за год выросли на треть

Продажи автомобилей Lada в России показали значительный рост в октябре текущего года, увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Отмечается, что общее количество проданных автомобилей в октябре достигло 42,9 тысячи единиц.
«По итогам октября в России продано 42,9 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 4,8% выше, чем в октябре прошлого года и на 3,3% выше, чем в сентябре текущего года», — заявлено в сообщении представителей «АвтоВАЗа» на официальном сайте компании. Всего за десять месяцев официальные дилеры Lada продали более 370 тысяч пассажирских и коммерческих авто данного бренда.
За первые десять месяцев 2023 года состоялся рост продаж авто на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем которого составил 377,9 тысячи единиц.
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Главными трендами рынка автолизинга в РФ сейчас являются: экспансия китайских брендов, спад продаж грузового транспорта и рост интереса к легковым автомобилям. В 2024 году в сегменте легкового транспорта среди новых автомобилей лидирует марка Lada.
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