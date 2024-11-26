«Она не рабыня»: Михаил Гуцериев объяснил за Пугачеву ее отъезд из России

Певица Алла Пугачева имела право уехать из России, она не является рабыней. Об этом заявил бизнесмен, основатель группы «Самфар» Михаил Гуцериев.
«Алла Пугачева, после начала военной операции покинувшая Россию, имела на это право, поскольку она не рабыня», — заявил Гуцериев в интервью Forbes. Он также добавил, что Примадонна — выдающаяся женщина. Бизнесмен уважает ее за поступки и считает артистку необычной женщиной, за которую можно отдать жизнь.
Ранее сообщалось, что Пугачева может вернуться в РФ, чтобы зарабатывать на корпоративах. Минимальный гонорар, который она запрашивает, составляет 20 млн рублей. Продюсер Сергей Дворцов отметил, что расценки на выступления певицы могут вырасти еще на 15 млн рублей.
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