В Челябинске одобрили строительство второй очереди комплекса домов на территории ЖК «Бриз» по улице Набережной в Челябинске. Полностью высотный ЖК достроят к концу 2024 года. Проект второй очереди в ноябре 2024 года утвердила госэкспертиза, сообщается на сайте госреестра.
«Госэкспертиза одобрила строительство жилого дома №4 (строительный адрес) — вторую очередь строительства, расположенный в границах улиц Шенкурской, Болейко, набережной реки Миасс, Братьев Кашириных в Калининском районе города Челябинска. Дата включения в реестр — 11 ноября 2024 года», — сообщается на сайте.
На данный момент идет строительство комплекса высоток. Новый ЖК будут строить в две очереди. На Набережной появятся 16-этажная высотка серии «Таганай» и два 10-этажных дома 97-й серии. Всего в комплексе будет 256 квартир различной планировки, от студий до трехкомнатных квартир. Их площадь составит от 22 до 62 квадратных метров. Также в комплексе застройщик оборудует современную террасу для прогулок вдоль реки.
Как пояснили в пресс-службе СЗ ЮУ КЖСИ, новый ЖК свободен от обременений, все дольщики ЖК «Бриз» получили денежные компенсации. При этом отметили, что рядом с объектом расположены Арт-сквер, прогулочная улица Кирова, театры, галереи, выставки, бизнес-центры, кафе и рестораны. Не более получаса потребуется, чтобы добраться студенту до основных вузов города.
Новый ЖК построят на месте не сданных многоэтажек — двух очередей дома №9. Строительством занимается «Стройзаказчик ЮУ КЖСИ». Компания создана СЗ ЮУ КЖСИ. Построить дома планируется в четвертом квартале 2024 года, ключи начнут выдавать к началу лета 2025 года.
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