Власти Сургута выразили соболезнования из-за смерти экс-депутата

Мэрия Сургута (ХМАО) выразила соболезнования из-за смерти бывшего депутата думы города Натальи Пархомович. Она также является основательницей одной из первых частных клиник в Югре.
«На 58-м году ушла из жизни основатель первого частного медицинского учреждения в Югре Наталья Викторовна Пархомович. Администрация города Сургута, медицинское сообщество города скорбят об утрате талантливого и неравнодушного человека. Соболезнуем родным и близким», — говорится в telegram-канале мэрии города.
Пархомович также была членом Сургутской торгово-промышленной палаты и координационного совета по защите прав застрахованных. Среди прочего она возглавляла ассоциацию частных медико-социальных организаций.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Сургута выразили соболезнование родным и близким Пархомович. Заседание думы началось с минуты молчания в память о ней.
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