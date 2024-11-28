Православные по всему миру 30 ноября вспоминают Григория Чудотворца. В народе же, за сотни лет, этот день превратился в праздник Григория Зимоуказателя — со своими обычаями, традициями и приметами. О том, что можно и нельзя делать на праздник — в материале URA.RU.
Традиции на Григория Зимоуказателя
Каждый год крестьяне встречали зиму играми на свежем воздухе: 30 ноября было принято выйти на улицу и кататься по снегу: кто-то брал сани, кто-то — просто катился с горки кувырком. Считалось, что чем дальше человек сможет уехать, тем морознее окажется зима и удачней следующий год.
В народе существовала даже специальная поговорка. Люди говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядерной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь».
Что можно и нельзя делать на Григория Зимоуказателя
За день до зимы люди обязательно ходили в баню. Считалось, что на Григория Зимоуказателя необходимо смыть все обиды и печали, а заодно — набраться сил перед морозами.
Покатавшись на санях и сходив в баню, люди возвращались домой: гулять 30 ноября не разрешалось. Особенно с приходом темноты — считалось, что с сумерками по улицам начинают бродить злые духи.
Дома вся семья собиралась за столом, пила чай и ела скромные угощения. Так как на праздник Григория Зимоуказателя уже шел Рождественский пост, мясо и молоко есть уже было нельзя. Так что на стол ставили лепешки, сделанные на воде, варенье и мед.
Ссориться и ругаться в праздник не стоило. Люди верили, что конфликт на Григория Зимоуказателя затянется на всю зиму.
Приметы на погоду на Григория Зимоуказателя
По погоде в последний день осени люди определяли, что ждет их за окном зимой. Ясное небо и мороз на улице предвещал суровый декабрь. А вот если на Григория Зимоуказателя пошел снег или дождь — стоит ждать мягкую зиму. Также в деревнях обращали внимание на цвет замершей воды: темный лед на реке или озере сулил хороший урожай и богатый новый год.
История праздника Григория Зимоуказателя
В православии 30 ноября вспоминают святителя Григория Чудотворца. Будущий епископ родился в 3 веке и с юности тянулся к поиску истины. После того, как Григорий Чудотворец получил образование, он узнал о Евангелии, после чего принял христианство.
Праведная жизнь юноши раздражала его сверстников-язычников. Как-то раз они решили подослать к Григорию Чудотворцу блудницу, которая стала требовать от него денег. Но будущий епископ, не задумываясь, заплатил девушке, после чего она забилась в припадке и призналась в обмане. После этого Григорий помолился над ней и излечил девушку.
За праведную жизнь церковь решила сделать Григория епископом Неокесарийским, но святитель заявил, что недостоин, и удалился в пустыню. Тогда к Григорию снизошло озарение. Осознав, что на должность его назначает сам Господь, святитель не смог отказаться. До конца своих дней он служил епископом Неокесарии, совершая чудеса и исцеляя больных молитвой.
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