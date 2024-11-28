В Челябинске с 28 ноября изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172 и автобуса КМЗ, а также троллейбуса №10. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области.
«В Челябинске стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. С 22:00 28 ноября до окончания работ будет ограничено движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Из-за чего изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172, автобуса КМЗ, троллейбуса №10.
С вечера 28 ноября транспорт не сможет проехать через центр перекрестка Ленина — Рождественского. Также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ.
Автобус КМ3 из Ленинского района будет направлен на Меридиан, далее поедет по Артиллерийской, проспекту Ленина и Горького. Автобус №91 поедет по Рождественского, на Ленина, Героев Танкограда, далее по Первой Пятилетки и Горького. Автобусы №№ 123, 125, 128, 129 и троллейбус №10 проследуют по Меридиану по улице Артиллерийская и на проспект Ленина. Обратно — без изменений, добавили в ведомстве.
Автобусы №№ 19, 32 и 172 в Ленинский район направят по Героев Танкограда через проспект Ленина, далее по улицам 40-летия Октября, Малогрузовая и Рождественского. Обратно также без изменений.
В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».
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