В Челябинске изменится схема движения автобусных и троллейбусных маршрутов. Карта

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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Автобусы в Челябинске изменят схему движения из-за ремонта трамвайных путей Фото:

В Челябинске с 28 ноября изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172 и автобуса КМЗ, а также троллейбуса №10. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

«В Челябинске стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. С 22:00 28 ноября до окончания работ будет ограничено движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Из-за чего изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172, автобуса КМЗ, троллейбуса №10.

С вечера 28 ноября транспорт не сможет проехать через центр перекрестка Ленина — Рождественского. Также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ.

Автобус КМ3 из Ленинского района будет направлен на Меридиан, далее поедет по Артиллерийской, проспекту Ленина и Горького. Автобус №91 поедет по Рождественского, на Ленина, Героев Танкограда, далее по Первой Пятилетки и Горького. Автобусы №№ 123, 125, 128, 129 и троллейбус №10 проследуют по Меридиану по улице Артиллерийская и на проспект Ленина. Обратно — без изменений, добавили в ведомстве.

Автобусы №№ 19, 32 и 172 в Ленинский район направят по Героев Танкограда через проспект Ленина, далее по улицам 40-летия Октября, Малогрузовая и Рождественского. Обратно также без изменений.

В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».

Схема движения для машин на участке ремонта трамвайных путей
Схема движения для машин на участке ремонта трамвайных путей
Автобусы на участке направят по измененному маршруту
Автобусы на участке направят по измененному маршруту

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В Челябинске с 28 ноября изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172 и автобуса КМЗ, а также троллейбуса №10. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области. «В Челябинске стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. С 22:00 28 ноября до окончания работ будет ограничено движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Из-за чего изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172, автобуса КМЗ, троллейбуса №10. С вечера 28 ноября транспорт не сможет проехать через центр перекрестка Ленина — Рождественского. Также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ. Автобус КМ3 из Ленинского района будет направлен на Меридиан, далее поедет по Артиллерийской, проспекту Ленина и Горького. Автобус №91 поедет по Рождественского, на Ленина, Героев Танкограда, далее по Первой Пятилетки и Горького. Автобусы №№ 123, 125, 128, 129 и троллейбус №10 проследуют по Меридиану по улице Артиллерийская и на проспект Ленина. Обратно — без изменений, добавили в ведомстве. Автобусы №№ 19, 32 и 172 в Ленинский район направят по Героев Танкограда через проспект Ленина, далее по улицам 40-летия Октября, Малогрузовая и Рождественского. Обратно также без изменений. В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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