Автобусы в Челябинске изменят схему движения из-за ремонта трамвайных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 28 ноября изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172 и автобуса КМЗ, а также троллейбуса №10. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

«В Челябинске стартует очередной этап капитального ремонта трамвайных путей на узле „Детский парк“. С 22:00 28 ноября до окончания работ будет ограничено движение на перекрестке проспекта Ленина и улицы Рождественского», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Из-за чего изменится схема движения автобусов №№ 32, 91, 123, 125, 128, 129, 172, автобуса КМЗ, троллейбуса №10.

С вечера 28 ноября транспорт не сможет проехать через центр перекрестка Ленина — Рождественского. Также повернуть с Рождественского на Ленина в сторону центра и с Ленина на Рождественского при движении со стороны ЧТЗ.

Автобус КМ3 из Ленинского района будет направлен на Меридиан, далее поедет по Артиллерийской, проспекту Ленина и Горького. Автобус №91 поедет по Рождественского, на Ленина, Героев Танкограда, далее по Первой Пятилетки и Горького. Автобусы №№ 123, 125, 128, 129 и троллейбус №10 проследуют по Меридиану по улице Артиллерийская и на проспект Ленина. Обратно — без изменений, добавили в ведомстве.

Автобусы №№ 19, 32 и 172 в Ленинский район направят по Героев Танкограда через проспект Ленина, далее по улицам 40-летия Октября, Малогрузовая и Рождественского. Обратно также без изменений.

В Челябинске ранее открыли движение трамваев на ЧТЗ, которое было закрыто 30 сентября из-за ремонта путей. На участке был завершен один из этапов капитального ремонта трамвайных путей на узле «Детский парк».

Схема движения для машин на участке ремонта трамвайных путей Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»

Автобусы на участке направят по измененному маршруту Telegram-канал «Челябинский общественный транспорт»