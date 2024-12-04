Причастного к подрыву «Невского экспресса», унесшего жизни десятков людей, внесли в список террористов

Причастный к подрыву «Невского экспресса» Косолапов внесен в список террористов
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Павел Косолапов был заочно арестован и объявлен в розыск по делу теракта на «Невском экспрессе»
Павел Косолапов был заочно арестован и объявлен в розыск по делу теракта на «Невском экспрессе» Фото:

Павел Косолапов, известный своей причастностью к подрыву «Невского экспресса» в 2009 году, был добавлен в список террористов и экстремистов Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Косолапов Павел Павлович*, 27.02.1980 г.р., х. Большой Серафимовического района Волгоградской области», — говорится на сайте. Против него было возбуждено уголовное дело, в результате которого, он был заочно арестован и объявлен в розыск.

Вечером 27 ноября 2009 года произошел теракт, в результате которого поезд «Невский экспресс», следующий из Москвы в Санкт-Петербург, был взорван. Это событие привело к гибели 28 человек и травмам более чем 90 пассажиров. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по фактам теракта и незаконного оборота оружия и взрывчатых материалов.

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Павел Косолапов, известный своей причастностью к подрыву «Невского экспресса» в 2009 году, был добавлен в список террористов и экстремистов Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте Росфинмониторинга. «Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Косолапов Павел Павлович*, 27.02.1980 г.р., х. Большой Серафимовического района Волгоградской области», — говорится на сайте. Против него было возбуждено уголовное дело, в результате которого, он был заочно арестован и объявлен в розыск. Вечером 27 ноября 2009 года произошел теракт, в результате которого поезд «Невский экспресс», следующий из Москвы в Санкт-Петербург, был взорван. Это событие привело к гибели 28 человек и травмам более чем 90 пассажиров. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по фактам теракта и незаконного оборота оружия и взрывчатых материалов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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