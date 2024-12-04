Путешественник Федор Конюхов отправился на весельной лодке из Аргентины в Австралию при поддержке челябинского курорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.
«Дан старт второму этапу кругосветного перехода путешественника Федора Конюхова на весельной лодке. Конюхов стартовал из Ушуая в Аргентине и начал переход до Австралии. В этих широтах на весельной лодке еще никто не пересекал Южный океан. Ориентировочное время в пути — более 200 дней», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Первый этап кругосветки состоялся с декабря 2018 по май 2019 года. Тогда путешественник на этой же весельной лодке совершил переход от Новой Зеландии до чилийского мыса Горн. На втором этапе длительность маршрута будет в полтора раза больше, чем на первом.
Конюхов ежегодно посещает детскую парусную регату «Кубок путешественника Федора Конюхова»»» в Миассе. Кроме того, в Миассе находится Школа путешественников Федора Конюхова. В мэрии добавили, что партнером путешествия выступил один из городских курортов.
Южный океан — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, четко очерченной островами и континентами северной границы. Площадь Южного океана можно определять как линию схождения холодных антарктических течений с более теплыми водами трех океанов.
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