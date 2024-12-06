Хозяйка челябинского магазина колясок, где произошел пожар, собиралась съезжать

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Скоро закроется детский магазин Дочки-сыночки. Тюмень , коляски, детская одежда, детские коляски, детские товары, дочки-сыночки
Тихонова занимается продажей детских колясок в Челябинске уже более десяти лет Фото:

В Челябинске хозяйка магазина «Дом колясок у Тихоновой», где 6 декабря рано утром произошел пожар, намерена была съезжать в соседний торговый комплекс. Об этом сообщила сама Юлия Тихонова.

«Хотела сделать сюрприз чуть позже, но не получилось! Наш новый адрес <…> Тк „Магнит“ (торговый комплекс находится соседству со сгоревшим помещением — прим. URA.RU). Через семь-десять дней открытие», — написала Тихонова в группе по продаже колясок. Хозяйка бизнеса заверила, что все товары, которые лежали у нее на хранении, будут отданы владельцам в срок.

6 декабря в Челябинске рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. Для установления причины возгорания на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в пресс-службе ведомства.

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В Челябинске хозяйка магазина «Дом колясок у Тихоновой», где 6 декабря рано утром произошел пожар, намерена была съезжать в соседний торговый комплекс. Об этом сообщила сама Юлия Тихонова. «Хотела сделать сюрприз чуть позже, но не получилось! Наш новый адрес <…> Тк „Магнит“ (торговый комплекс находится соседству со сгоревшим помещением — прим. URA.RU). Через семь-десять дней открытие», — написала Тихонова в группе по продаже колясок. Хозяйка бизнеса заверила, что все товары, которые лежали у нее на хранении, будут отданы владельцам в срок. 6 декабря в Челябинске рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. Для установления причины возгорания на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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