Хозяйка челябинского магазина колясок, где произошел пожар, собиралась съезжать

06 декабря 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Тихонова занимается продажей детских колясок в Челябинске уже более десяти лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске хозяйка магазина «Дом колясок у Тихоновой», где 6 декабря рано утром произошел пожар, намерена была съезжать в соседний торговый комплекс. Об этом сообщила сама Юлия Тихонова. «Хотела сделать сюрприз чуть позже, но не получилось! Наш новый адрес <…> Тк „Магнит“ (торговый комплекс находится соседству со сгоревшим помещением — прим. URA.RU). Через семь-десять дней открытие», — написала Тихонова в группе по продаже колясок. Хозяйка бизнеса заверила, что все товары, которые лежали у нее на хранении, будут отданы владельцам в срок. 6 декабря в Челябинске рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. Для установления причины возгорания на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске хозяйка магазина «Дом колясок у Тихоновой», где 6 декабря рано утром произошел пожар, намерена была съезжать в соседний торговый комплекс. Об этом сообщила сама Юлия Тихонова. «Хотела сделать сюрприз чуть позже, но не получилось! Наш новый адрес <…> Тк „Магнит“ (торговый комплекс находится соседству со сгоревшим помещением — прим. URA.RU). Через семь-десять дней открытие», — написала Тихонова в группе по продаже колясок. Хозяйка бизнеса заверила, что все товары, которые лежали у нее на хранении, будут отданы владельцам в срок. 6 декабря в Челябинске рано утром сгорел известный магазин «Дом колясок Тихоновой» на улице Молдавской, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Специалисты ликвидировали пожар на площади 300 квадратов. Для установления причины возгорания на место ЧП направлена испытательная пожарная лаборатория, добавили в пресс-службе ведомства.