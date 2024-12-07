Глава «Роснефти» назвал того, кто больше всех пострадал от санкций Запада

Введенные Западом санкции охватили около 40% глобальных запасов углеводородов, в результате чего наибольший ущерб от них понесла Европа. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа», — заявил Сечин на Дохийском форуме. Он отметил, что Европа потеряла доступ к стабильным и сравнительно недорогим поставкам. Его слова приводит ТАСС.
По словам Сечина, экономика Европы потеряла ключевые элементы своей конкурентоспособности. За последние два года объем промышленного производства там уменьшился на 5%, отметил глава «Роснефти». Он также подчеркнул, что выход Великобритании из состава Европейского союза, был проведен совместно с мерами США, направленными на ослабление экономической мощи ЕС.
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