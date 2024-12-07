Глава «Роснефти» назвал того, кто больше всех пострадал от санкций Запада

Сечин: Европа больше всех пострадала от западных санкций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сечин отметил, что объем промышленного производства в Европе уменьшился на 5%
Сечин отметил, что объем промышленного производства в Европе уменьшился на 5% Фото:

Введенные Западом санкции охватили около 40% глобальных запасов углеводородов, в результате чего наибольший ущерб от них понесла Европа. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа», — заявил Сечин на Дохийском форуме. Он отметил, что Европа потеряла доступ к стабильным и сравнительно недорогим поставкам. Его слова приводит ТАСС. 

По словам Сечина, экономика Европы потеряла ключевые элементы своей конкурентоспособности. За последние два года объем промышленного производства там уменьшился на 5%, отметил глава «Роснефти». Он также подчеркнул, что выход Великобритании из состава Европейского союза, был проведен совместно с мерами США, направленными на ослабление экономической мощи ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Введенные Западом санкции охватили около 40% глобальных запасов углеводородов, в результате чего наибольший ущерб от них понесла Европа. Об этом сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин. «Применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа», — заявил Сечин на Дохийском форуме. Он отметил, что Европа потеряла доступ к стабильным и сравнительно недорогим поставкам. Его слова приводит ТАСС.  По словам Сечина, экономика Европы потеряла ключевые элементы своей конкурентоспособности. За последние два года объем промышленного производства там уменьшился на 5%, отметил глава «Роснефти». Он также подчеркнул, что выход Великобритании из состава Европейского союза, был проведен совместно с мерами США, направленными на ослабление экономической мощи ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...