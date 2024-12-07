Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП с автобусом в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) после гибели пассажира и водителя автомобиля Nissan из-за столкновения с автобусом прокуратура округа начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети.
«Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan погибли, еще один пассажир получил травмы и доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении telegram-канала.
Будет оценена степень соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проверка организована и правоохранителями.
В ДТП вечером 7 декабря на улице Интернациональной также пострадала еще одна пассажирка Nissan. Ее с травмами доставили в больницу. Всего столкнулось три автомобиля.
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