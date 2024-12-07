07 декабря 2024
06 декабря 2024

Прокуратура заинтересовалась смертельным ДТП с автобусом в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Нижневартовска организовала проверку после ДТП двух автомобилей с автобусом
Прокуратура Нижневартовска организовала проверку после ДТП двух автомобилей с автобусом Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) после гибели пассажира и водителя автомобиля Nissan из-за столкновения с автобусом прокуратура округа начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan погибли, еще один пассажир получил травмы и доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении telegram-канала.

Будет оценена степень соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проверка организована и правоохранителями.

В ДТП вечером 7 декабря на улице Интернациональной также пострадала еще одна пассажирка Nissan. Ее с травмами доставили в больницу. Всего столкнулось три автомобиля.

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В Нижневартовске (ХМАО) после гибели пассажира и водителя автомобиля Nissan из-за столкновения с автобусом прокуратура округа начала проверку. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Прокуратура города Нижневартовска организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan погибли, еще один пассажир получил травмы и доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении telegram-канала. Будет оценена степень соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Проверка организована и правоохранителями. В ДТП вечером 7 декабря на улице Интернациональной также пострадала еще одна пассажирка Nissan. Ее с травмами доставили в больницу. Всего столкнулось три автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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