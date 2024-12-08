Челябинские фирмы отказались нанимать кадровиков

Компании Челябинской области снизили интерес в приеме на работу кадровиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в ноябре спрос на HR-специалистов упал на 25% год к году.
«По итогам ноября в Челябинской области открыто 33,9 тысяч вакансий. Меньше вакансий, чем год назад, было открыто для специалистов из сферы HR. Снижение составило 25%», — прокомментировали в HeadHunter.
И это при том, что еще весной тогдашний руководитель Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов предлагал бизнесменам брать кадровиков в партнеры, чтобы улучшить ситуация с кадрами на предприятиях. Эксперты отметили, что потребность в высококлассных специалистах осталась. Но в то же время, по данным аналитиков сервиса, сокращение коснулось страховщиков (сокращение на 23%), вакансий сотрудников спортивных клубов, фитнесов, салонов красоты (минус 18%), автомобильного бизнеса (снижение на 10%) и закупок (минус 8%).
Наибольшей популярностью у работодателей пользуются специалисты из сферы рабочего персонала, продаж и обслуживания клиентов, производства и строительства. Наиболее остро дефицит кадров стал ощущаться в среде недропользователей. Спрос на специалистов здесь за год вырос на 20%.
В HeadHunter отметили увеличение запроса на административный персонал, кадры высшего и среднего менеджмента, маркетинга и рекламы. При этом не хватает также строителей, продавцов и домашнего персонала.
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