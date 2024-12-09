В РФ подготовили законопроект о взыскании долгов по ЖКУ без суда

В Государственной думе подготовили к первому чтению законопроект, предусматривающий создание механизма внесудебного взыскания задолженности за коммунальные услуги. Согласно документу, инициировать процесс смогут управляющие компании (УК) и поставщики ресурсов.
«Суть механизма в том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать у нотариусов исполнительную надпись — специальную отметку на договоре о предоставлении ЖКУ. Она позволит обращаться к судебным приставам для взыскания долга», — пишет «Коммерсант».
Коммунальщикам потребуется предоставить нотариусу расчет задолженности и договор. В документе должна быть прописана возможность решать вопрос о долге, минуя суд. Также взыскателям потребуется заявление об отсутствии судебного спора с неплательщиком. Далее должника уведомят о наличии требования. Ему дается неделя на возражения или исполнение обязательств. В случае отказа, исполнительную надпись поставят, а долги будут взымать принудительно. Решение нотариуса, к слову, можно обжалось в течение трех месяцев в суде.
Первое чтение документа о внесудебном порядке взыскания неуплат за ЖКХ запланировано на 12 декабря. Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит снизить задолженность за коммунальные услуги.
Как писало URA.RU, Минфин предложил ввести внесудебное взыскание налоговых долгов с физических лиц. Ранее правительственная комиссия поддержала поправки к Налоговому кодексу, которые устанавливают сбор налоговых задолженностей на физлиц без имеющихся на то судебных решений, пишет RT.
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