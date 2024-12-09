В Пермском крае семейная пара лишилась полуторагодовалого ребенка из-за отказа лечить его

В Кунгурском округе Пермского края семейная пара лишилась полуторагодовалого ребенка из-за нежелания лечить его. В родительских правах супругов ограничили судебные приставы, сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. В ведомстве уточняют, что у малыша имеется врожденное заболевание, но его родители не спешили обращаться к медикам и исполнять предписания специалистов.
«В отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам на исполнение поступили исполнительные документы об ограничении супругов в родительских правах», — сказано в сообщении ГУФССП России по Пермскому краю. Узнав о решении суда, семейная пара скрылась от приставав. Разыскать мать и ребенка сотрудникам ведомства удалось в Кишертском округе, которые граничит с Кунгурским. Для этого приставы пришлось обойти несколько квартир
Сейчас ребенок был передан органам опеки и попечительства, ему окажут необходимую медицинскую помощь. В ГУФССП по Прикамью напоминают, что у матери и отца «всегда есть возможность восстановиться в родительских правах». Для этого они должны доказать в суде, что готовы заботиться о здоровье сына. Ранее URA.RU рассказывало о пермячке, которая добровольно передала судебным приставам трех своих дочерей. Женщина перестала заниматься их воспитанием из-за наркозависимости.
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