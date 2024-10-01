01 октября 2024

Наркозависимая пермячка добровольно отдала приставам троих дочерей

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Пермские приставы изъяли трех родных сестер и передали их органам опеки
Пермские приставы изъяли трех родных сестер и передали их органам опеки Фото:

Жительница Перми по решению суда лишилась прав на трех дочерей 17, 16 и 10-ти лет из-за пристрастия к наркотикам. Пермячка не занимается воспитанием детей и ведет асоциальный образ жизни. Несовершеннолетние вынуждены били проживать в антисанитарных условиях поскольку их мать превратила свою квартиру в «подобие притона». Когда приставы пришли в семью, чтобы изъять детей, женщина добровольно отдала их сотрудникам ведомства, говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

«Дверь в квартиру была открыта, во входе в жилое помещение судебным приставам никто не препятствовал. Должницу ознакомили с требованиями исполнительного листа, и она добровольно передала старшую и младшую дочь правоохранителям. О местонахождении среднего ребенка женщина ничего не знала. Через несколько дней 16-летнюю девочку удалось застать дома и изъять из семьи», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

При этом в ведомстве отмечают, что семья давно находилась на учете контролирующих органов, ка неблагополучная. С женщиной неоднократно проводились беседы о необходимости «встать на путь исправления хотя бы ради дочерей». Однако убедить в этом горожанку не удалось.

Сейчас три родные сестры находятся в организации для детей-сирот. У женщины есть шанс вернуть своих дочерей. Для этого ей необходимо пройти курс лечения от наркозависимости, устроиться на работу и навести порядок в доме. Решение о возвращении несовершеннолетних в семью будет принимать суд.

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Жительница Перми по решению суда лишилась прав на трех дочерей 17, 16 и 10-ти лет из-за пристрастия к наркотикам. Пермячка не занимается воспитанием детей и ведет асоциальный образ жизни. Несовершеннолетние вынуждены били проживать в антисанитарных условиях поскольку их мать превратила свою квартиру в «подобие притона». Когда приставы пришли в семью, чтобы изъять детей, женщина добровольно отдала их сотрудникам ведомства, говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. «Дверь в квартиру была открыта, во входе в жилое помещение судебным приставам никто не препятствовал. Должницу ознакомили с требованиями исполнительного листа, и она добровольно передала старшую и младшую дочь правоохранителям. О местонахождении среднего ребенка женщина ничего не знала. Через несколько дней 16-летнюю девочку удалось застать дома и изъять из семьи», — сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю. При этом в ведомстве отмечают, что семья давно находилась на учете контролирующих органов, ка неблагополучная. С женщиной неоднократно проводились беседы о необходимости «встать на путь исправления хотя бы ради дочерей». Однако убедить в этом горожанку не удалось. Сейчас три родные сестры находятся в организации для детей-сирот. У женщины есть шанс вернуть своих дочерей. Для этого ей необходимо пройти курс лечения от наркозависимости, устроиться на работу и навести порядок в доме. Решение о возвращении несовершеннолетних в семью будет принимать суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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