Свердловские депутаты поддержали увеличение тарифов ЖКХ

Отрасль ЖКХ в Свердловской области требует серьезных вложений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свердловском заксобрании приняли к сведению отчет свердловского министерства энергетики и ЖКХ о модернизации коммунальной инфраструктуры. Как отметил председатель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентин Лаппо, темпы необходимы ускоренные, поэтому на повестке и повышение тарифов на коммунальные услуги.

«Сети ветшают. На повестке и повышение тарифов, поскольку сети построены в 50-70 годы, и предоставление качественных услуг невозможно. Требуются ускоренные и увеличенные объемы [финансирования] на модернизацию», — пояснил он.

К 1 ноября 2024 года в Свердловской области удалось заменить 813,6 км тепловых сетей (на 4,9% больше от плана), 370,2 км водопроводных сетей (хотя планировалось 353,3 км), 203,6 км ветхих канализационных сетей (на 2,7% больше плана), 259,7 км электрических сетей (100% от плана). В 2025 году на финансирование отрасли ЖКХ предусмотрено 17,9 млрд рублей, из них почти 7 млрд — средства областного бюджета.

Как ранее сообщало URA.RU, с 1 июля в Свердловской области вырастет предельный размер индексации тарифов — с нынешних 9,5% минимум до 13%. При этом муниципалитеты могут поднимать цифру и выше через согласование с Региональной энергетической комиссией. Многие так и сделали — по настоянию регионального минЖКХ, где бьют тревогу: если не повышать тарифы, может случиться коммунальный коллапс. Нынешнего финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры не хватает, нет денег и на достойную зарплату для работников отрасли.

Валентин Лаппо разделяет точку зрения коллег из минЖКХ, что необходимо в ускоренные сроки ремонтировать коммунальную инфраструктуру Фото: Илья Московец © URA.RU