ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей

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«Почта Банк» продан ВТБ
«Почта Банк» продан ВТБ Фото:

ПАО «ВТБ Банк» приобрел «Почта Банк» у «Почты России» за 36 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«„Почта банк“ продан ВТБ за 36 миллиардов рублей „Почтой России“», — пишет ТАСС со ссылкой на Шадаева. Подробности сделки пока не раскрываются.

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ПАО «ВТБ Банк» приобрел «Почта Банк» у «Почты России» за 36 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. «„Почта банк“ продан ВТБ за 36 миллиардов рублей „Почтой России“», — пишет ТАСС со ссылкой на Шадаева. Подробности сделки пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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