ВТБ купил «Почта банк» за 36 миллиардов рублей

«Почта Банк» продан ВТБ
ПАО «ВТБ Банк» приобрел «Почта Банк» у «Почты России» за 36 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
«„Почта банк“ продан ВТБ за 36 миллиардов рублей „Почтой России“», — пишет ТАСС со ссылкой на Шадаева. Подробности сделки пока не раскрываются.
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