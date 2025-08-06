Эксперт назвал неожиданный сценарий завершения конфликта на Украине

Существует высокая вероятность того, что конфликт на Украине завершится по аналогии с событиями, произошедшими в Грузии. Об этом сообщил аналитик и бывший помощник заместителя шефа Пентагона Стивен Брайен в материале для Weapons and Strategy.
«Этот сценарий исключает как присутствие иностранных войск, так и предоставление гарантий безопасности, включая финансовые. В него потенциально может войти пакет помощи в восстановлении [Украины], но без конфискации замороженных российских активов», — пишет Брайен в материале, опубликованном на сайте Weapons and Strategy.
По мнению Брайена, в случае развития ситуации по грузинскому сценарию Украина не станет членом Евросоюза и НАТО, а снова окажется в сфере влияния России. Эксперт отмечает, что для воплощения такого варианта необходимы договоренности по вопросам территорий и границ, торгово-экономическим отношениям и другим аспектам, включая отмену санкций и меры по восстановлению доверия между Москвой и Киевом.
Ранее российский исследователь исторических циклов Григорий Кваша поделился мнением, что после окончания СВО Украина может быть разделена на три части. По его словам, подобный сценарий станет результатом ожидаемой реструктуризации страны после окончания конфликта. Ученый пояснил, что свои прогнозы строит на основе теории исторических циклов и собственной методики, в которой совмещает математические расчеты и так называемый «дальний порядок» — понятие из кристаллографии.
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