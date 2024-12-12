Бывшему челябинскому министру разрешили владеть рудником

Бывшему министру промышленности Челябинской области Валерию Прудскому разрешили владеть компанией «Медведевский рудник». Как следует из данных процесса, к доводам Прудского прислушался Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд.
«Определение Арбитражного суда Башкортостана отменить. Апелляционную жалобу Прудского Валерия Валентиновича удовлетворить. Ходатайство Прудского удовлетворить, отменить обеспечительные меры», — отмечено в определении суда.
В июле 2021 года Прудский выкупил в руднике за 450 тысяч рублей 40-процентную долю экс-депутата Госдумы РФ Марселя Юсупова. В апреле 2024 года в рамках банкротства предприятия кредиторы подписали мировое соглашение. Предполагалось увеличить уставный капитал общества с тем, чтобы расплатиться по долгам и продолжить деятельность. Если не выполнить обязательных требований, то организация может лишиться лицензии на право пользования недрами, действующей до конца 2036 года.
Однако планы оказались под угрозой. В июле арбитраж Башкортостана начал рассмотрение заявления кредитора Татьяны Гугановой. Женщина потребовала отменить сделку купли-продажи, а до момента вынесения решения — наложить ограничения. В результате суд приостановил регистрацию смены собственника и не дав увеличить уставный капитал до 160 млн рублей.
Прудский оспорил решение. Он указал на непреодолимые последствия. Лишившись лицензии, компания прекратит деятельность и снова потребуется ее банкротство. Остановка работы снизит стоимость долей до нуля, и та же Гуганова не получит ничего. В настоящий момент действие лицензии приостановлено до устранения нарушений в работе до июня 2025 года.
Рассматривая жалобу Прудского, суд признал: отказывать ему в требованиях оснований нет. В результате обеспечительные меры сняты.
Прудский в с 2003 по 2010 годы являлся гендиректором компании «Медведевский ГОК». С этой должности он перешел на работу министром промышленности и природных ресурсов, сохранив пост до 2011 года. Юсупов родился в Челябинске, но в Госдуме РФ представлял интересы избирателей Башкортостана. Банкротом его признали в марте 2018 года по иску «Фармэллинрус». Дело перешло к правовому центру «МААТ».
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