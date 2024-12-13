В Харькове гремят взрывы

В Харькове слышны взрывы, атакован пригород
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Произошел удар по пригороду города Харькова, центра Харьковской области, в нем слышны взрывы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
«По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду», — написал Терехов в своем telegram-канале. Он отметил, что в самом Харькове слышны взрывы и призвал к осторожности.
На Украине объявлена воздушная тревога. Ночью она звучала в Киевской, Харьковской и Сумской и других регионах. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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