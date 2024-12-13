В Харькове гремят взрывы

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В Харькове слышны взрывы, атакован пригород
В Харькове слышны взрывы, атакован пригород Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошел удар по пригороду города Харькова, центра Харьковской области, в нем слышны взрывы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

«По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду», — написал Терехов в своем telegram-канале. Он отметил, что в самом Харькове слышны взрывы и призвал к осторожности.

На Украине объявлена воздушная тревога. Ночью она звучала в Киевской, Харьковской и Сумской и других регионах. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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Произошел удар по пригороду города Харькова, центра Харьковской области, в нем слышны взрывы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. «По предварительной информации, удары пришлись по близкому пригороду», — написал Терехов в своем telegram-канале. Он отметил, что в самом Харькове слышны взрывы и призвал к осторожности. На Украине объявлена воздушная тревога. Ночью она звучала в Киевской, Харьковской и Сумской и других регионах. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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