В Индонезии число погибших под завалами школы-интерната выросло до 37

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Индонезии во время молитвы рухнула школа-интернат
В Индонезии во время молитвы рухнула школа-интернат Фото:

В Индонезии число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в городе Сидоарджо достигло 37 человек, поиски еще 26 продолжаются. Об этом сообщает портал CNA со ссылкой на данные Национального поисково-спасательного агентства страны.

«По состоянию на утро 5 октября число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио. Многоэтажное здание обрушилось накануне, во время дневной молитвы, когда в помещении находились десятки учеников и сотрудников. По информации спасательной службы, на месте ЧП работают свыше 300 специалистов и волонтеров, задействована тяжелая техника для разбора завалов.

Причины обрушения выясняют следователи. По предварительным данным экспертов, здание было возведено с нарушениями строительных норм и не выдержало нагрузку. Окончательные выводы будут опубликованы после завершения технической экспертизы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Индонезии число погибших под завалами рухнувшей школы-интерната в городе Сидоарджо достигло 37 человек, поиски еще 26 продолжаются. Об этом сообщает портал CNA со ссылкой на данные Национального поисково-спасательного агентства страны. «По состоянию на утро 5 октября число извлеченных составило 141 человек. 104 из них находятся в безопасности, 37 погибли», — заявил директор по операциям Национального поисково-спасательного агентства Юдхи Брамантио. Многоэтажное здание обрушилось накануне, во время дневной молитвы, когда в помещении находились десятки учеников и сотрудников. По информации спасательной службы, на месте ЧП работают свыше 300 специалистов и волонтеров, задействована тяжелая техника для разбора завалов. Причины обрушения выясняют следователи. По предварительным данным экспертов, здание было возведено с нарушениями строительных норм и не выдержало нагрузку. Окончательные выводы будут опубликованы после завершения технической экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...