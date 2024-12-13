Премьер Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Он сообщил об этом в соцсетях.
«Вылетели в Москву», — написал Пашинян в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он опубликовал видео из самолета.
Во время заседания премьеры ЕАЭС намерены обсудить вопросы дальнейшего углубления интеграции. Это уже будет 41 встреча по счету, ЕАЭС начал работать в 205 году, в этом году было всего три встречи.
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