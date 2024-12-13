Пашинян вылетел в Москву на ЕЭАС. Скрин

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Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео из самолета
Премьер Армении Никол Пашинян опубликовал видео из самолета Фото:

Премьер Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Он сообщил об этом в соцсетях.

«Вылетели в Москву», — написал Пашинян в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он опубликовал видео из самолета.

Во время заседания премьеры ЕАЭС намерены обсудить вопросы дальнейшего углубления интеграции. Это уже будет 41 встреча по счету, ЕАЭС начал работать в 205 году, в этом году было всего три встречи. 

Премьер Никол Пашинян вылетел в Москву
Премьер Никол Пашинян вылетел в Москву
Фото:

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Премьер Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на заседание Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС). Он сообщил об этом в соцсетях. «Вылетели в Москву», — написал Пашинян в Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также он опубликовал видео из самолета. Во время заседания премьеры ЕАЭС намерены обсудить вопросы дальнейшего углубления интеграции. Это уже будет 41 встреча по счету, ЕАЭС начал работать в 205 году, в этом году было всего три встречи. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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