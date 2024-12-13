Группировку «Восток» возглавил генерал-лейтенант Андрей Иванаев

Генерал-лейтенант Андрей Иванаев назначен новым командующим российской группировкой войск «Восток», сообщило Минобороны РФ. Иванаев заменил на этом посту генерал-лейтенанта Михаила Носулева.
«Командующий группировкой войск „Восток“ генерал-лейтенант Андрей Иванаев», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Командующий доложил министру обороны РФ Андрею Белоусову об успехах группировки.
Андрей Иванаев родился в 1972 году в городе Уральск. Его военное образование началось с окончания Челябинского высшего танкового командного училища, продолжилось в Общевойсковой академии ВС РФ и завершилось в Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Службу Иванаев начал в качестве командира танкового взвода на территории Закавказского военного округа и дослужился до должности командира мотострелковой бригады в Западном военном округе.
С 2013 года он занимал пост начальника окружного учебного центра в Восточном военном округе. С 2017 года Иванаев исполнял обязанности начальника штаба и замкомандующего общевойсковой армией Восточного военного округа. Его вклад в боевые действия был отмечен госнаградами: орденом «За военные заслуги» и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей.
Ранее Андрей Иванаев доложил, что группировка за прошедший месяц освободила семь населенных пунктов и участок площадью более 300 квадратных километров. Минобороны России опубликовало видео с докладом генерал-лейтенанта.
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