В Челябинске родители школьников выступили против приема детей мигрантов

Все принимаемые в школу дети должны знать русский язык, заявили челябинцы Фото: Размик Закарян © URA.RU

Большинство опрошенных жителей Челябинска поддержали законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. 70% респондентов отметили, что прежде приезжие должны освоить его, а также изучить традиции страны. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

«Поддержка запрета особенно высока среди родителей школьников. 83% из них выступили против зачисления в классы детей, не говорящих по-русски. Для начала мигранты должны освоить язык, изучить традиции страны либо нужно открывать отдельные школы, высказались челябинцы», — уточняется в исследовании.

Тем не менее, 13% жителей города выразили свое несогласие с законопроектом, указывая на важность образования для всех детей, вне зависимости от их национальности и языкового уровня. Кроме того, в ходе опросы челябинцы озвучили предложении о создании специальных классов или групп для помощи детям мигрантов в изучении русского языка, чтобы облегчить их интеграцию в общество.

Как сообщало URA.RU ранее, в России принят новый закон, согласно которому дети мигрантов, не владеющие русским языком, не будут приниматься в школы. Для зачисления ребенка в учебное заведение в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории РФ, а также речевой адаптации. За принятие закона проголосовали 409 человек (90,9%), против — один человек (0,2%).