Легенда фигурного катания Аделина Сотникова едет в Екатеринбург с ярким шоу

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова едет в Екатеринбург. Вместе с другими именитыми фигуристами она представит ледовую сказку «Золушка», которая неоднократно собирала аншлаги во всем мире, рассказала URA.RU Наталья Бестемьянова, советская фигуристка в спортивных танцах на льду.
«Мы расширили спектакль, и в таком виде он будет в Екатеринбурге. Специально для Аделины мы создали в сказке нового персонажа — она будет крестной мамой Золушки. Нам так понравился этот персонаж, что мы решили — дальше этот спектакль будет ездить с крестной. С нами приедет 21 артист, среди них есть летающая гимнастка, девушка, которая катается на ходулях, будут интересные перестроения групповых номеров, много сложных элементов фигурного катания», — поделилась Бестемьянова.
Первый спектакль «Золушка» показывали в Италии в 2002 году, а позже — в ОАЭ, Швейцарии, Аргентине, Франции, Китае, Южной Корее, Колумбии, Перу, Аргентине, Португалии, Мексике и других странах. Бестемьянова обещает, что шоу будет воодушевляющим, с юмором и не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Показ пройдет 5 января в КРК «Уралец».
Недавно в Екатеринбурге выступила знаменитая фигуристка Камила Валиева. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка.
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