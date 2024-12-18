Легенда фигурного катания Аделина Сотникова едет в Екатеринбург с ярким шоу

Фигуристка Аделина Сотникова выступит в Екатеринбурге в шоу «Золушка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аделина Сотникова призналась, что много времени тратит на репетиции
Аделина Сотникова призналась, что много времени тратит на репетиции Фото:

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова едет в Екатеринбург. Вместе с другими именитыми фигуристами она представит ледовую сказку «Золушка», которая неоднократно собирала аншлаги во всем мире, рассказала URA.RU Наталья Бестемьянова, советская фигуристка в спортивных танцах на льду.

«Мы расширили спектакль, и в таком виде он будет в Екатеринбурге. Специально для Аделины мы создали в сказке нового персонажа — она будет крестной мамой Золушки. Нам так понравился этот персонаж, что мы решили — дальше этот спектакль будет ездить с крестной. С нами приедет 21 артист, среди них есть летающая гимнастка, девушка, которая катается на ходулях, будут интересные перестроения групповых номеров, много сложных элементов фигурного катания», — поделилась Бестемьянова.

Первый спектакль «Золушка» показывали в Италии в 2002 году, а позже — в ОАЭ, Швейцарии, Аргентине, Франции, Китае, Южной Корее, Колумбии, Перу, Аргентине, Португалии, Мексике и других странах. Бестемьянова обещает, что шоу будет воодушевляющим, с юмором и не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Показ пройдет 5 января в КРК «Уралец».

Недавно в Екатеринбурге выступила знаменитая фигуристка Камила Валиева. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка.

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Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова едет в Екатеринбург. Вместе с другими именитыми фигуристами она представит ледовую сказку «Золушка», которая неоднократно собирала аншлаги во всем мире, рассказала URA.RU Наталья Бестемьянова, советская фигуристка в спортивных танцах на льду. «Мы расширили спектакль, и в таком виде он будет в Екатеринбурге. Специально для Аделины мы создали в сказке нового персонажа — она будет крестной мамой Золушки. Нам так понравился этот персонаж, что мы решили — дальше этот спектакль будет ездить с крестной. С нами приедет 21 артист, среди них есть летающая гимнастка, девушка, которая катается на ходулях, будут интересные перестроения групповых номеров, много сложных элементов фигурного катания», — поделилась Бестемьянова. Первый спектакль «Золушка» показывали в Италии в 2002 году, а позже — в ОАЭ, Швейцарии, Аргентине, Франции, Китае, Южной Корее, Колумбии, Перу, Аргентине, Португалии, Мексике и других странах. Бестемьянова обещает, что шоу будет воодушевляющим, с юмором и не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых. Показ пройдет 5 января в КРК « Уралец» . Недавно в Екатеринбурге выступила знаменитая фигуристка Камила Валиева. Она сыграла ведущую роль в постановке не имеющего аналогов музыкально-театрального шоу на льду «История любви Шахерезады». Генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер — Татьяна Навка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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