Сургутский депутат собирается сложить мандат ради карьеры чиновника. Инсайд

Депутат Саликов перейдет из думы Сургута в комитет мэрии по внуполу
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутату думы Сургута Андрею Саликову прочат должность в мэрии
Депутату думы Сургута Андрею Саликову прочат должность в мэрии Фото:

Депутат думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов собирается сложить мандат ради карьеры чиновника. Ему поступило предложение занять пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.

«Саликов уже написал заявление, ожидается, что рассмотрение этого вопроса состоится в пятницу 20 декабря, на заседании думы», — рассказал инсайдер.

Депутат представляет в думе интересы жителей избирательного округа № 2. Он является членом постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

В пресс-службу администрации направлен запрос. Ответ ожидается.

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Депутат думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов собирается сложить мандат ради карьеры чиновника. Ему поступило предложение занять пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города. «Саликов уже написал заявление, ожидается, что рассмотрение этого вопроса состоится в пятницу 20 декабря, на заседании думы», — рассказал инсайдер. Депутат представляет в думе интересы жителей избирательного округа № 2. Он является членом постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку. В пресс-службу администрации направлен запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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