Депутат думы Сургута (ХМАО) Андрей Саликов собирается сложить мандат ради карьеры чиновника. Ему поступило предложение занять пост председателя комитета по внутренней политике городской администрации, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте города.
«Саликов уже написал заявление, ожидается, что рассмотрение этого вопроса состоится в пятницу 20 декабря, на заседании думы», — рассказал инсайдер.
Депутат представляет в думе интересы жителей избирательного округа № 2. Он является членом постоянных комитетов Думы города по социальной политике, по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.
В пресс-службу администрации направлен запрос. Ответ ожидается.
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