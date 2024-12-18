18 декабря 2024

Свердловчанину грозит 4 года тюрьмы за нацистские татуировки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину уже наказывали за похожее правонарушение (архивное фото)
Мужчину уже наказывали за похожее правонарушение (архивное фото) Фото:

Житель Талицы (Свердловская область) предстанет перед судом за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Талицы. По данным следствия, в апреле-мае 2024 года обвиняемый, находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой. В качестве наказание предусматривает, в том числе и лишение свободы на срок до четырех лет», — рассказали в ведомстве.

Мужчине 37 лет, ранее его уже наказывали по административному кодексу за схожее правонарушение. СК провел проверку и передал дело в суд.

Как ранее сообщало URA.RU, в Сочи полиция задержала пермяка с нацистскими татуировками. Выяснилось, что мужчина уже был судим, ему назначили четверо суток ареста.

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Житель Талицы (Свердловская область) предстанет перед судом за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Талицы. По данным следствия, в апреле-мае 2024 года обвиняемый, находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой. В качестве наказание предусматривает, в том числе и лишение свободы на срок до четырех лет», — рассказали в ведомстве. Мужчине 37 лет, ранее его уже наказывали по административному кодексу за схожее правонарушение. СК провел проверку и передал дело в суд. Как ранее сообщало URA.RU, в Сочи полиция задержала пермяка с нацистскими татуировками. Выяснилось, что мужчина уже был судим, ему назначили четверо суток ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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