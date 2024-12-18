Свердловчанину грозит 4 года тюрьмы за нацистские татуировки

Житель Талицы (Свердловская область) предстанет перед судом за демонстрацию татуировок с запрещенной символикой. Ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Талицы. По данным следствия, в апреле-мае 2024 года обвиняемый, находясь в месте массового скопления граждан публично демонстрировал имеющиеся у него татуировки с нацистской и экстремистской символикой. В качестве наказание предусматривает, в том числе и лишение свободы на срок до четырех лет», — рассказали в ведомстве.
Мужчине 37 лет, ранее его уже наказывали по административному кодексу за схожее правонарушение. СК провел проверку и передал дело в суд.
Как ранее сообщало URA.RU, в Сочи полиция задержала пермяка с нацистскими татуировками. Выяснилось, что мужчина уже был судим, ему назначили четверо суток ареста.
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