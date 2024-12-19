«И водочка имеется»: Путин раскрыл главный секрет отношений РФ и Китая

Путин: отношения между Россией и КНР сейчас наиболее близки за всю историю
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отношения между Китаем и Россией близки, как никогда, отметил Владимир Путин
Отношения между Китаем и Россией близки, как никогда, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

Российского президента Владимира Путина в преддверии 80-летия с момента окончания Второй Мировой войны попросили оценить отношения между Россией и Китаем. Тот подчеркнул, что сейчас партнерство между странами близко, как никогда. Он также шутливо отметил, что «водочка» тоже помогает способствовать укреплению.

«Сейчас наши отношения с Китаем такие, какими они не были никогда. Все, что мы делаем в отношении друг к другу построено на полном доверии. Продолжается инвестиционная деятельность, проводить совместные мероприятия. Важнейшим является и участие руководителей наших регионов с китайскими представителями. Водочка там тоже имеется, но в меру», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Слова российского лидера транслирует корреспондент URA.RU.

В контексте юбилейной даты с момента окончания Второй Мировой войны Путин обозначил, что Россия и Китай — это наиболее пострадавшие страны в ходе войны. Этот момент также способствует укреплению отношений, отметил он.

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Российского президента Владимира Путина в преддверии 80-летия с момента окончания Второй Мировой войны попросили оценить отношения между Россией и Китаем. Тот подчеркнул, что сейчас партнерство между странами близко, как никогда. Он также шутливо отметил, что «водочка» тоже помогает способствовать укреплению. «Сейчас наши отношения с Китаем такие, какими они не были никогда. Все, что мы делаем в отношении друг к другу построено на полном доверии. Продолжается инвестиционная деятельность, проводить совместные мероприятия. Важнейшим является и участие руководителей наших регионов с китайскими представителями. Водочка там тоже имеется, но в меру», — подчеркнул Владимир Путин во время прямой линии. Слова российского лидера транслирует корреспондент URA.RU. В контексте юбилейной даты с момента окончания Второй Мировой войны Путин обозначил, что Россия и Китай — это наиболее пострадавшие страны в ходе войны. Этот момент также способствует укреплению отношений, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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