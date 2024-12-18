18 декабря 2024

В Ханты-Мансийск приехали огромные белые мишки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Скоро фигуры подсветят гирляндами со светодиодами
Скоро фигуры подсветят гирляндами со светодиодами Фото:

В Ханты-Мансийск прибыла семья белых мишек, которые совсем скоро загорятся яркими новогодними огоньками. Их устанавливают на площади возле концертно-театрального центра «Югра-Классик». Инициатива реализуется компанией «ЮТЭК-Региональные сети» совместно с правительством Югры и направлена на привлечение внимания жителей и гостей, а также на украшение города к новогодним праздникам, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Мы уверены, что это место станет местом притяжения для всех жителей и гостей города. У новогодней столицы Сибири — города Ханты-Мансийска — добавилась еще одна достопримечательность», — сказал директор компании Максим Медведев.

Скульптуры мишек имеют впечатляющие размеры: медвежата достигают почти четырех метров в высоту, а медведица-мама — шести метров. Фигуры освещаются длинными гирляндами со светодиодами. Официальная презентация семьи белых медведей пройдет 21 декабря.

Жителей и гостей города будут радовать фигуры медвежат и медведицы
Жителей и гостей города будут радовать фигуры медвежат и медведицы
Фото:

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В Ханты-Мансийск прибыла семья белых мишек, которые совсем скоро загорятся яркими новогодними огоньками. Их устанавливают на площади возле концертно-театрального центра «Югра-Классик». Инициатива реализуется компанией «ЮТЭК-Региональные сети» совместно с правительством Югры и направлена на привлечение внимания жителей и гостей, а также на украшение города к новогодним праздникам, рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия. «Мы уверены, что это место станет местом притяжения для всех жителей и гостей города. У новогодней столицы Сибири — города Ханты-Мансийска — добавилась еще одна достопримечательность», — сказал директор компании Максим Медведев. Скульптуры мишек имеют впечатляющие размеры: медвежата достигают почти четырех метров в высоту, а медведица-мама — шести метров. Фигуры освещаются длинными гирляндами со светодиодами. Официальная презентация семьи белых медведей пройдет 21 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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