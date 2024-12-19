Дело виновника летнего смертельного ДТП под Усть-Катавом направлено в суд

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Дело будет рассматриваться по существу в Усть-Катавском горсуде
Дело будет рассматриваться по существу в Усть-Катавском горсуде Фото:

Прокуратура Усть-Катава (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Тогда в результате аварии погибло три человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Усть-Катава направила в суд уголовное дело в отношении водителя за совершение ДТП с гибелью трех человек. 47-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть трех лиц)», — сообщили в ведовстве.

По данным следствия, ДТП произошло 25 июля 2024 года на 1629-м километре трассы М-5 «Урал». Обвиняемый, управляя автомобилем Lada Largus, потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta.

Ранее URA.RU сообщало об этой аварии. Тогда стало известно, что пассажиры одной из машин были попутчиками. Также ГАИ уточнила, что никто из пассажиров, попавших в смертельное ДТП 25 июля под Усть-Катавом не был пристегнут ремнем безопасности.

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Прокуратура Усть-Катава (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Тогда в результате аварии погибло три человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Усть-Катава направила в суд уголовное дело в отношении водителя за совершение ДТП с гибелью трех человек. 47-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть трех лиц)», — сообщили в ведовстве. По данным следствия, ДТП произошло 25 июля 2024 года на 1629-м километре трассы М-5 «Урал». Обвиняемый, управляя автомобилем Lada Largus, потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta. Ранее URA.RU сообщало об этой аварии. Тогда стало известно, что пассажиры одной из машин были попутчиками. Также ГАИ уточнила, что никто из пассажиров, попавших в смертельное ДТП 25 июля под Усть-Катавом не был пристегнут ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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