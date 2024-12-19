Дело виновника летнего смертельного ДТП под Усть-Катавом направлено в суд

Прокуратура Усть-Катава (Челябинская область) направила в суд уголовное дело в отношении ростовчанина, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Тогда в результате аварии погибло три человека, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокуратура Усть-Катава направила в суд уголовное дело в отношении водителя за совершение ДТП с гибелью трех человек. 47-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть трех лиц)», — сообщили в ведовстве.
По данным следствия, ДТП произошло 25 июля 2024 года на 1629-м километре трассы М-5 «Урал». Обвиняемый, управляя автомобилем Lada Largus, потерял контроль, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Granta.
Ранее URA.RU сообщало об этой аварии. Тогда стало известно, что пассажиры одной из машин были попутчиками. Также ГАИ уточнила, что никто из пассажиров, попавших в смертельное ДТП 25 июля под Усть-Катавом не был пристегнут ремнем безопасности.
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