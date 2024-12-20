Челябинская область вошла в топ-5 регионов по непереносимости алкоголя

В рамках российского исследования Челябинская область вошла в пятерку регионов по числу жителей с непереносимостью алкоголя. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Genotek, в области пить нельзя 0,96% жителей.
«В Челябинске 0,96% жителей склонны к непереносимости спиртных напитков. Такие изменения на уровне ДНК дают возможность организму быстрее сигнализировать о вреде алкоголя, что может рассматриваться как своего рода защитный механизм», — заявили URA.RU в Genotek.
В Москве число жителей, которым пить нельзя, выше — 4,66%. Среди регионов на втором месте оказался Иркутск (1,87%), тройку замкнула Уфа (1,6%). Челябинск по данному показателю обогнал Сочи с уровнем 1,33%.
Однако подобные особенности организма повышают риск повреждения тканей и развития некоторых заболеваний, например, рака пищевода. В ходе исследования специалисты Genotek проанализировали более 166 тысяч геномов жителей России различных этносов. Было установлено, что наименьший процент непереносимости алкоголя наблюдается среди русских и белорусов — 0,51% и 0,50% соответственно. Наибольшая распространенность данного генетического признака отмечена среди корейцев (74%), бурятов и монголов (8,33%), казахов (7,69%) и осетин (7,59%).
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