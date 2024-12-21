Минобороны РФ: российская армия освободила поселок Островского в ДНР

Российские войска взяли под контроль еще один поселок в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Минобороны РФ заявило об освобождении поселка Островского (Константинопольское) в Донецкой Народной Республике. Как сообщает оборонное ведомство, населенный пункт удалось освободить подразделениям Южной группировки войск «в результате решительных действий».
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