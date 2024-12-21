Минобороны РФ: российская армия освободила поселок Островского в ДНР

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Российские войска взяли под контроль еще один поселок в ДНР Фото:
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Минобороны РФ заявило об освобождении поселка Островского (Константинопольское) в Донецкой Народной Республике. Как сообщает оборонное ведомство, населенный пункт удалось освободить подразделениям Южной группировки войск «в результате решительных действий».

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Минобороны РФ заявило об освобождении поселка Островского (Константинопольское) в Донецкой Народной Республике. Как сообщает оборонное ведомство, населенный пункт удалось освободить подразделениям Южной группировки войск «в результате решительных действий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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