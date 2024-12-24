Лазаревой* грозит большой срок в России за оправдание терроризма

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) в ходе заседания суда попросили назначить 6,5 лет колонии заочно. Соответствующее решение вынесли во втором Западном окружном военном суде.
«Прокурор в суде попросил назначить телеведущей Лазаревой 6,5 лет колонии заочно по делу об оправдании терроризма», — передает ТАСС из зала суда. Отмечается, что она не признает своей вины.
*Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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