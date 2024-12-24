Лазаревой* грозит большой срок в России за оправдание терроризма

Прокурор попросил назначить Лазаревой* 6,5 лет колонии за оправдание терроризма
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Иноагент Татьяна Лазарева (справа) не признает свою вину по делу об оправдании терроризма
Иноагент Татьяна Лазарева (справа) не признает свою вину по делу об оправдании терроризма Фото:

Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) в ходе заседания суда попросили назначить 6,5 лет колонии заочно. Соответствующее решение вынесли во втором Западном окружном военном суде.

«Прокурор в суде попросил назначить телеведущей Лазаревой 6,5 лет колонии заочно по делу об оправдании терроризма», — передает ТАСС из зала суда. Отмечается, что она не признает своей вины. 

*Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) в ходе заседания суда попросили назначить 6,5 лет колонии заочно. Соответствующее решение вынесли во втором Западном окружном военном суде. «Прокурор в суде попросил назначить телеведущей Лазаревой 6,5 лет колонии заочно по делу об оправдании терроризма», — передает ТАСС из зала суда. Отмечается, что она не признает своей вины.  *Татьяна Лазарева признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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