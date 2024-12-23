Жители Мегиона (ХМАО) недовольны ледовым городком, построенным к Новому году на центральной площади. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях.
«Очень обидно за Мегион. За столько лет впервые вижу такую облезлую площадь… Зато отношение к людям видно сразу», — написала женщина под постом в соцсети «ВКонтакте» в группе «Типичный Мегион».
Югорчанку поддержали и другие жители города, написав, что в предыдущие годы площадь украшали намного красивее, а ледовых горок и развлечений для детей было больше. «Какой позор нашей мэрии. Это разве городок? Не стыдно самим то за такое?» — добавила девушка в комментариях.
В администрации Мегиона сообщили, что городок выглядит скромно из-за того, что фото сделано сверху. «В этом году добавлено 17 светящихся фигур, то есть украшений сделано намного больше, чем в прошлом. Городок выглядит очень красиво, когда в него заходишь. Там много-много нового, сейчас также проводится монтаж оставшихся скульптур», — объяснили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, какие елки и ледовые городки ХМАО оказались самыми странными в 2024 году. В топ вошли украшенные деревья и ледовые фигуры из Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Мегиона.
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