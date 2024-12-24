Водителю маршрутки, вылетевшей на тротуар в Челябинске, объявили благодарность. Видео

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Водитель принял технически верного решения, уверяет представитель перевозчика (архивное фото) Фото:

Водителю маршрутного такси №78, вылетевшему с дороги в сквер на северо-западе Челябинска 23 декабря, объявили благодарность. Об этом заявил представитель перевозчика «Автолайн», который обслуживает маршрут.

«Служебное расследование показало, что водитель выбрал выезд на пешеходную зону, чтобы избежать опрокидывания автобуса на проезжую часть при повороте налево. Мы объявили благодарность водителю за принятие технически верного решения», — сообщили в «Автолайн», пишет сайт «74.ру».

Водитель съехал с проезжей части, так как почувствовал, что автобус может перевернуться из-за гололеда — на том участке неравномерно растаяла дорога. Перед рейсом водитель и транспортное средство прошли осмотр, добавили в компании. Эту информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Перед ЧП водитель ехал со скоростью 40 километров в час.

Инцидент с маршруткой произошел утром 23 декабря. ЧП произошло около дома №44 по улице 40 лет Победы. Водитель выехал на тротуар, а потом в сквер. Пострадавших нет. Доклад о проверочных мероприятиях по данному факту запросили в Центральном аппарате Следственного комитета России.

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Водителю маршрутного такси №78, вылетевшему с дороги в сквер на северо-западе Челябинска 23 декабря, объявили благодарность. Об этом заявил представитель перевозчика «Автолайн», который обслуживает маршрут. «Служебное расследование показало, что водитель выбрал выезд на пешеходную зону, чтобы избежать опрокидывания автобуса на проезжую часть при повороте налево. Мы объявили благодарность водителю за принятие технически верного решения», — сообщили в «Автолайн», пишет сайт «74.ру». Водитель съехал с проезжей части, так как почувствовал, что автобус может перевернуться из-за гололеда — на том участке неравномерно растаяла дорога. Перед рейсом водитель и транспортное средство прошли осмотр, добавили в компании. Эту информацию подтвердили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. Перед ЧП водитель ехал со скоростью 40 километров в час. Инцидент с маршруткой произошел утром 23 декабря. ЧП произошло около дома №44 по улице 40 лет Победы. Водитель выехал на тротуар, а потом в сквер. Пострадавших нет. Доклад о проверочных мероприятиях по данному факту запросили в Центральном аппарате Следственного комитета России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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