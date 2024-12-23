В Москве заинтересовались челябинской маршруткой, вылетевшей на тротуар

24 декабря 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

После ДТП с маршруткой в Челябинске, следком проводит проверку Фото: Илья Московец © URA.RU Утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар в Челябинске. Доклад о проверочных мероприятиях по этому факту запросили в Центральном аппарате Следственного комитета России. «В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинске маршрутный автобус с пассажирами, управлял которым приезжий, вылетел на тротуар, повредив элемент декора. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба ведомств. Инцидент произошел около дома 44 на улице 40 лет Победы. В результате аварии никто из пассажиров и пешеходов не пострадал СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар в Челябинске. Доклад о проверочных мероприятиях по этому факту запросили в Центральном аппарате Следственного комитета России. «В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинске маршрутный автобус с пассажирами, управлял которым приезжий, вылетел на тротуар, повредив элемент декора. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба ведомств. Инцидент произошел около дома 44 на улице 40 лет Победы. В результате аварии никто из пассажиров и пешеходов не пострадал СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.