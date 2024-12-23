В Москве заинтересовались челябинской маршруткой, вылетевшей на тротуар

Утром 23 декабря маршрутка №78 вылетела на тротуар в Челябинске. Доклад о проверочных мероприятиях по этому факту запросили в Центральном аппарате Следственного комитета России.
«В средствах массовой информации сообщается, что в Челябинске маршрутный автобус с пассажирами, управлял которым приезжий, вылетел на тротуар, повредив элемент декора. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину А.И. представить доклад о ходе проведения проверки», — сообщает пресс-служба ведомств.
Инцидент произошел около дома 44 на улице 40 лет Победы. В результате аварии никто из пассажиров и пешеходов не пострадал СУ СК России по Челябинской области проводит проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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