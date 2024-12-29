На въезде в Екатеринбург построят вторую «Рамаду», эскизы поменяли. Фото

30 декабря 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

У «Рамады» хотят построить 17-этажный комплекс Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Экс-депутат заксобрания, бенефициар компании «Маяк» Владимир Коньков серьезно продвинулся в реализации проекта по строительству второй очереди пятизвездочного отеля «Рамада» на въезде в Екатеринбург. Как стало известно URA.RU, со второй попытки чиновники согласовали ему концепцию и изменение статуса участка. Первый вариант мэрия Конькову зарубила в июле. Он предполагал возведение отеля в форме корабля. С тех пор рендеры поменялись кардинально. Первоначальный вариант был таким Фото: проектная документация «Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора включен в федеральную программу по развитию туризма и получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ (2,4 миллиарда рублей — прим. ред.). <…> Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта, включая собственные средства ООО „ГРК ‚Евразия‘“, составляет три миллиарда рублей», — говорится в письме Конькова на имя мэра Алексея Орлова от 18 декабря (есть в распоряжении URA.RU). На последнем в 2024 году заседании городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты, эксперты и девелоперы, удовлетворила запрос Конькова и перевела его землю из зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) в Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Об этом корреспонденту сообщил один из участников заседания. Планируется, что основное здание будет высотой до 17 этажей. На них разместят более 120 номеров, аквапарк, ресторан, игровые зоны. Эскиз второй очереди отеля «Рамада» Фото: проектная документация Построить новый отель планируют вдоль дороги Екатеринбург-Кольцово Фото: проектная документация Фото: проектная документация Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат заксобрания, бенефициар компании «Маяк» Владимир Коньков серьезно продвинулся в реализации проекта по строительству второй очереди пятизвездочного отеля «Рамада» на въезде в Екатеринбург. Как стало известно URA.RU, со второй попытки чиновники согласовали ему концепцию и изменение статуса участка. Первый вариант мэрия Конькову зарубила в июле. Он предполагал возведение отеля в форме корабля. С тех пор рендеры поменялись кардинально. «Проект прошел необходимую экспертизу и в результате конкурсного отбора включен в федеральную программу по развитию туризма и получено федеральное финансирование в Минэкономразвития РФ (2,4 миллиарда рублей — прим. ред.). <…> Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта, включая собственные средства ООО „ГРК ‚Евразия‘“, составляет три миллиарда рублей», — говорится в письме Конькова на имя мэра Алексея Орлова от 18 декабря (есть в распоряжении URA.RU). На последнем в 2024 году заседании городская комиссия по правилам землепользования и застройки, куда входят чиновники, депутаты, эксперты и девелоперы, удовлетворила запрос Конькова и перевела его землю из зоны Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий) в Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения). Об этом корреспонденту сообщил один из участников заседания. Планируется, что основное здание будет высотой до 17 этажей. На них разместят более 120 номеров, аквапарк, ресторан, игровые зоны.