В Екатеринбурге утром 25 декабря в одном из дворов на улице Блюхера прорвало трубу, что привело к сильному потопу до улицы Комсомольской. Дороги возле дома также ушли под воду. Об этом рассказал очевидец.
«Примерно в 09:00 отключили воду. Причина оказалась в прорыве трубы во дворе на ул. Блюхера, 63. Вода льется почти до самого перекрестка Блюхера — Комсомольская. Все замерзает», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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