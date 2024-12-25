В Екатеринбурге целый двор ушел под воду из-за прорыва трубы. Видео

25 декабря 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария случилась утром (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов В Екатеринбурге утром 25 декабря в одном из дворов на улице Блюхера прорвало трубу, что привело к сильному потопу до улицы Комсомольской. Дороги возле дома также ушли под воду. Об этом рассказал очевидец. «Примерно в 09:00 отключили воду. Причина оказалась в прорыве трубы во дворе на ул. Блюхера, 63. Вода льется почти до самого перекрестка Блюхера — Комсомольская. Все замерзает», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге утром 25 декабря в одном из дворов на улице Блюхера прорвало трубу, что привело к сильному потопу до улицы Комсомольской. Дороги возле дома также ушли под воду. Об этом рассказал очевидец. «Примерно в 09:00 отключили воду. Причина оказалась в прорыве трубы во дворе на ул. Блюхера, 63. Вода льется почти до самого перекрестка Блюхера — Комсомольская. Все замерзает», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Ответ будет опубликован, как только поступит.