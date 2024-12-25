В Екатеринбурге целый двор ушел под воду из-за прорыва трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы, вмерзший автомобиль
Коммунальная авария случилась утром (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 25 декабря в одном из дворов на улице Блюхера прорвало трубу, что привело к сильному потопу до улицы Комсомольской. Дороги возле дома также ушли под воду. Об этом рассказал очевидец.

«Примерно в 09:00 отключили воду. Причина оказалась в прорыве трубы во дворе на ул. Блюхера, 63. Вода льется почти до самого перекрестка Блюхера — Комсомольская. Все замерзает», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге утром 25 декабря в одном из дворов на улице Блюхера прорвало трубу, что привело к сильному потопу до улицы Комсомольской. Дороги возле дома также ушли под воду. Об этом рассказал очевидец. «Примерно в 09:00 отключили воду. Причина оказалась в прорыве трубы во дворе на ул. Блюхера, 63. Вода льется почти до самого перекрестка Блюхера — Комсомольская. Все замерзает», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...