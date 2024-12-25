В челябинской клинике научились удалять редкие опухоли

Хирурги ЮУГМУ начали удалять опухоли надпочечников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Онкологи Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) научились удалять редкие опухоли надпочечников, которые встречаются у 1-2 человек на миллион. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«В онкологическом отделении Клиники ЮУГМУ внедрили новые малотравматичные операции по удалению опухолей надпочечников. Это редкая патология, которая встречается в среднем у 1-2 человек на миллион», — уточнили в пресс-службе клиники.

Как рассказала заведующий онкологическим отделением клиники Ирина Куракина, операции начали проводить в ноябре. Это очень сложные манипуляции, которые требуют от хирургов высокого мастерства. Кроме того, они могут активно выбрасывать гормоны, поэтому все манипуляции должны проводиться под контролем, а перед операцией необходима подготовка.

За месяц были проведены три такие операции, две из них — через прокол в спине. Они малотравматичны, в результате чего пациенты быстрее восстанавливаются. Несколько таких операций уже назначены на январь.