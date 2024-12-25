В челябинской клинике научились удалять редкие опухоли

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Хирурги ЮУГМУ начали удалять опухоли надпочечников Фото:

Онкологи Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) научились удалять редкие опухоли надпочечников, которые встречаются у 1-2 человек на миллион. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

«В онкологическом отделении Клиники ЮУГМУ внедрили новые малотравматичные операции по удалению опухолей надпочечников. Это редкая патология, которая встречается в среднем у 1-2 человек на миллион», — уточнили в пресс-службе клиники.

Как рассказала заведующий онкологическим отделением клиники Ирина Куракина, операции начали проводить в ноябре. Это очень сложные манипуляции, которые требуют от хирургов высокого мастерства. Кроме того, они могут активно выбрасывать гормоны, поэтому все манипуляции должны проводиться под контролем, а перед операцией необходима подготовка.

За месяц были проведены три такие операции, две из них — через прокол в спине. Они малотравматичны, в результате чего пациенты быстрее восстанавливаются. Несколько таких операций уже назначены на январь.

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Онкологи Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) научились удалять редкие опухоли надпочечников, которые встречаются у 1-2 человек на миллион. Об этом сообщили в пресс-службе клиники. «В онкологическом отделении Клиники ЮУГМУ внедрили новые малотравматичные операции по удалению опухолей надпочечников. Это редкая патология, которая встречается в среднем у 1-2 человек на миллион», — уточнили в пресс-службе клиники. Как рассказала заведующий онкологическим отделением клиники Ирина Куракина, операции начали проводить в ноябре. Это очень сложные манипуляции, которые требуют от хирургов высокого мастерства. Кроме того, они могут активно выбрасывать гормоны, поэтому все манипуляции должны проводиться под контролем, а перед операцией необходима подготовка. За месяц были проведены три такие операции, две из них — через прокол в спине. Они малотравматичны, в результате чего пациенты быстрее восстанавливаются. Несколько таких операций уже назначены на январь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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