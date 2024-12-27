«Было ощущение, что нас предали»: откровенное интервью пермского офицера о военном конфликте в Чечне

Бывший пермский спецназовец чудом выжил во время первой Чеченской кампании

28 декабря 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Станислав Волегов служил в отряде спецназначения «Витязь» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU 30 лет назад, в декабре 1994 года российское руководство объявило о начале операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике. Офицер запаса из Перми Станислав Волегов стал свидетелем тех событий. Бывший спецназовец отряда «Витязь» не только принимал участие в боевых действиях, но и документировал происходящее на видео для Минобороны РФ. Своими воспоминаниями кадровый военнослужащий в запасе поделился с URA.RU. «Откосил» от учебы в Политехе ради спецназа Пермяк оказался там, где и хотел — в отряде спецназа Фото: Сергей Русанов © URA.RU К армии я себя готовил осознанно, поэтому морально был к готов к военной службе. Подготовку проходил в школе допризывников, где ветераны-афганцы нам передавали свой боевой опыт. Я даже специально завалил экзамен в Пермский политех, чтобы в армию пойти. Возможно, это и юношеский максимализм, и желание проверить себя на прочность. Я рос на песнях группы «ДДТ», а любимая песня у меня была «Не стреляй». Слушая ее, я представлял себя. В те годы еще очень известная программа была, вел ее Владимир Молчанов. «До и после полуночи» называлась. И один из выпусков, «Скованные одной целью», меня тогда «зацепил». В нем о братстве краповых беретов рассказывали. И так получилось в жизни, что и с тем [с Юрием Шевчуком], и с другим [Владимиром Молчановым] я потом, во время службы в армии, встретился лично. И в спецназ в итоге попал. Таким образом достиг того, к чему стремился. Для того, чтобы попасть в отряд «Витязь», мне пришлось пойти на хитрость. Медкомиссия в военкомате меня забраковала из-за плоскостопия. Но я договорился с медиками и они мне сделали «нормальный» рентген — сказали выгнуть стопу определенным образом. Я приехал на следующий день с рентгеновскими снимками в военкомат. Медик посмотрел и говорит: «Ну, в принципе, все нормально, служить сможешь». В отряде спецназа я начинал свою службу, а потом уже перешел в другое подразделение, и там как раз занимался документированием. Первая командировка в Чечню Вместе с командованием Волегов наблюдал за продвижением российских войск с воздуха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В августе 1994 года отряд «Витязь» приехал в Моздок, на границу Ставрополья с Чечней. Я приехал туда уже в начале ноября в командировку вместе со своим командованием. Мы летали на те направления, откуда заходили наши войска, осуществляли осмотр местности с вертолета, наблюдали, как войска заходят. 13 декабря мы прилетели в Хасавюрт (Дагестан) для того, чтобы участвовать в переговорах о выдаче наших пленных. А там местное население нашу группировку остановило. Женщины с детьми, старики дорогу перекрыли. Встали вокруг военных колонн и начали свои «пляски». Вслед за женщинами начали подходить мужчины, потом все в кучу. И потихонечку они начали просто стаскивать с БТРов ребят. Потому что нашим вооружение выдали, а патроны — нет. И они стрелять, в принципе, не могли. Это ребята наши, которых мы доставали из плена, мне потом уже рассказывали. Там [в плену] больше 50 человек, по-моему, было. Переговоры вел один из генералов. Они со старейшинами заперлись в кабинете и на протяжении пяти-семи часов генерал им объяснял, что, если они не отдадут наших ребят, то будут последствия. Старейшин удалось убедить и большую часть пленных, порядка 40 человек, они освободили буквально на следующий день. Местное население просто стаскивало российских военных с БТРов, вспоминает Станислав Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мы входили в неизвестность. Никто не знал, что нас ждет там [в Чечне]. Ведь Павел Грачев, тогдашний министр обороны РФ говорил: мол, мы полк десанта сейчас высадим, быстро все захватим и в течение недели все закончится. А получилось так, что эта кампания затянулась на годы. И вот, когда у нас начали гореть первые машины, которые местные забрасывали коктейлями Молотова, когда появились первые погибшие и раненые (уже на второй день), вот тогда появилось понимание, что все серьезно. Первое боевое крещение Первое боевое крещение прошел в районе станции Ищерская. Боевики там захватили блокпост и нашему отряду «Витязь» была поставлена задача этот блокпост отбить, а боевиков уничтожить. Мы рано утром 20 декабря силами двух БТР выдвинулись на заданную точку. Короткой атакой выбили боевиков из этого блокпоста. С нашей стороны потерь не было, у некоторых из ребят лишь легкие царапины. Тогда никто испугаться-то даже не успел. Мы смеялись, рассматривая камуфляж и подсумки в тех местах, которые пули прошили. Потом, спустя время, все это, конечно, по-другому воспринималось. Вначале нам противостояло вооруженное местное население, как ополчение из числа крестьян, так и профессиональные военные. Крестьян было очень много. Откровенно глупыми с военной точки зрения казались их поступки вначале. Но уже через два-три месяца после начала кампании они умело проводили диверсионные атаки в наших подразделениях. А спустя еще какое-то время в Чечню и наемники хлынули: африканцы, таджики, индусы, китайцев даже видели. Были и националисты из Украины. На стороне чеченцев воевали украинские националисты Фото: Роман Наумов © URA.RU Документировал я происходящее на видеокамеру Panasonic 3000. На самом деле не сказать, что было физически и психологически тяжело снимать на видео во время боя. Это потом, когда я первые кадры посмотрел, тогда немножко страшновато стало. А в момент боя ты не думаешь об этом. Ты просто думаешь о том, что происходит, и что необходимо делать. Просто делаешь свою работу. Оружие было, конечно, как без него. Пистолет Макарова. Как чудом избежал смерти В мае 1995 года я вместе с генералом Романовым [Анатолий Романов, с июля по декабрь 1995 года являлся замминистра внутренних дел России] прибыл в Грозный для его участия в переговорном процессе с боевиками. И с ним же мы должны были поехать на машине как раз на очередной раунд переговоров. Но так вышло, что перед самым выездом, он отправил меня на другое задание. В станице Асиновской произошло какое-то ЧП и мне нужно было срочно вылететь туда на вертолете. Минут через 20 после вылета я узнал, что генерал Романов был подорван на площади Минутка. Все, кто находился вместе с ним в машине, погибли. Романов выжил чудесным образом, но из-за тяжелого ранения остался на всю жизнь инвалидом. После покушения на Романова переговоры были окончены, и боевые действия возобновились. Личная встреча с Масхадовым и заключение Хасавюртовского соглашения о перемирии Волегов присутствовал при переговорах генерала Александра Лебедя с Асланом Масхадовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 1996 году мне удалось присутствовать на переговорах генерала [Александра] Лебедя и будущего президента Ичкерии, на тот момент лидера чеченских бандформирований Аслана Масхадова. Скажу честно, он не производил впечатление крупного лидера. Наоборот — складывалось впечатление, что он сильно ограниченный в своих действиях человек, как будто загнанный в угол. Возможно, это связано с тем, что он очень плохо разговаривал по-русски. Ему приходилось очень долго подбирать слова. Он не мог общаться свободно, постоянно соображал, что ему необходимо сказать. Такой, очень стесненный в своих действиях человек, в принципе, наводил на мысль, что он не являлся лидером в этой ситуации. Как будто ему кто-то диктовал условия, что ему необходимо было сказать, что он должен сделать. Лебедь же разговаривал лозунгами. И, в принципе, был очень настойчив. При подведении итогов переговорного процесса, когда заключалось Хасавюртовское соглашение, они с Масхадовым вышли и Лебедь сказал: «Все, война закончилась». Эпилог Тогда, в 1996-м было странное ощущение. Как будто все было зря. Были потери ребят, которые находились рядом. Ради чего? Предательство? Вот эти ощущения меня посетили чуть позже. А перед этим я наблюдаю такую картину. (По-моему, это случилось после захвата боевиками Грозного и начала очередных переговоров результатом которых была приостановка боевых действий. И было поставлено такое условие, чтобы боевики вышли из города). По городу двинулись колонны с боевиками. А я стоял и смотрел на эти грузовики проезжающие. Пермский военнослужащий молчаливо наблюдал за тем, как из Грозного выходила колонна с боевиками (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU И вот эти боевики, размахивая автоматами кричали нам: «Мы с вами встретимся, это все ненадолго! Увидимся в Таджикистане, увидимся в Узбекистане!». В тот момент было такое чувство, как будто все, что было сделано, зря. Потому что все это было предано. И именно после всех этих наблюдений я пришел к выводу, что, возможно, мне уже пора заканчивать [карьеру военнослужащего]. Понимание принятия и осознания правильности остановки боевых действий на тот момент пришло гораздо позднее. История показала, что нам необходимо было уйти на тот момент, чтобы потом вернуться и закончить эту войну. В итоге теперь в Чечне мир и мы вместе с «сыновьями» Чеченской Республики боремся все с теми же угрозами для нашего общего государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

30 лет назад, в декабре 1994 года российское руководство объявило о начале операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике. Офицер запаса из Перми Станислав Волегов стал свидетелем тех событий. Бывший спецназовец отряда «Витязь» не только принимал участие в боевых действиях, но и документировал происходящее на видео для Минобороны РФ. Своими воспоминаниями кадровый военнослужащий в запасе поделился с URA.RU. К армии я себя готовил осознанно, поэтому морально был к готов к военной службе. Подготовку проходил в школе допризывников, где ветераны-афганцы нам передавали свой боевой опыт. Я даже специально завалил экзамен в Пермский политех, чтобы в армию пойти. Возможно, это и юношеский максимализм, и желание проверить себя на прочность. Я рос на песнях группы «ДДТ», а любимая песня у меня была «Не стреляй». Слушая ее, я представлял себя. В те годы еще очень известная программа была, вел ее Владимир Молчанов. «До и после полуночи» называлась. И один из выпусков, «Скованные одной целью», меня тогда «зацепил». В нем о братстве краповых беретов рассказывали. И так получилось в жизни, что и с тем [с Юрием Шевчуком], и с другим [Владимиром Молчановым] я потом, во время службы в армии, встретился лично. И в спецназ в итоге попал. Таким образом достиг того, к чему стремился. Для того, чтобы попасть в отряд «Витязь», мне пришлось пойти на хитрость. Медкомиссия в военкомате меня забраковала из-за плоскостопия. Но я договорился с медиками и они мне сделали «нормальный» рентген — сказали выгнуть стопу определенным образом. Я приехал на следующий день с рентгеновскими снимками в военкомат. Медик посмотрел и говорит: «Ну, в принципе, все нормально, служить сможешь». В отряде спецназа я начинал свою службу, а потом уже перешел в другое подразделение, и там как раз занимался документированием. В августе 1994 года отряд «Витязь» приехал в Моздок, на границу Ставрополья с Чечней. Я приехал туда уже в начале ноября в командировку вместе со своим командованием. Мы летали на те направления, откуда заходили наши войска, осуществляли осмотр местности с вертолета, наблюдали, как войска заходят. 13 декабря мы прилетели в Хасавюрт (Дагестан) для того, чтобы участвовать в переговорах о выдаче наших пленных. А там местное население нашу группировку остановило. Женщины с детьми, старики дорогу перекрыли. Встали вокруг военных колонн и начали свои «пляски». Вслед за женщинами начали подходить мужчины, потом все в кучу. И потихонечку они начали просто стаскивать с БТРов ребят. Потому что нашим вооружение выдали, а патроны — нет. И они стрелять, в принципе, не могли. Это ребята наши, которых мы доставали из плена, мне потом уже рассказывали. Там [в плену] больше 50 человек, по-моему, было. Переговоры вел один из генералов. Они со старейшинами заперлись в кабинете и на протяжении пяти-семи часов генерал им объяснял, что, если они не отдадут наших ребят, то будут последствия. Старейшин удалось убедить и большую часть пленных, порядка 40 человек, они освободили буквально на следующий день. Мы входили в неизвестность. Никто не знал, что нас ждет там [в Чечне]. Ведь Павел Грачев, тогдашний министр обороны РФ говорил: мол, мы полк десанта сейчас высадим, быстро все захватим и в течение недели все закончится. А получилось так, что эта кампания затянулась на годы. И вот, когда у нас начали гореть первые машины, которые местные забрасывали коктейлями Молотова, когда появились первые погибшие и раненые (уже на второй день), вот тогда появилось понимание, что все серьезно. Первое боевое крещение прошел в районе станции Ищерская. Боевики там захватили блокпост и нашему отряду «Витязь» была поставлена задача этот блокпост отбить, а боевиков уничтожить. Мы рано утром 20 декабря силами двух БТР выдвинулись на заданную точку. Короткой атакой выбили боевиков из этого блокпоста. С нашей стороны потерь не было, у некоторых из ребят лишь легкие царапины. Тогда никто испугаться-то даже не успел. Мы смеялись, рассматривая камуфляж и подсумки в тех местах, которые пули прошили. Потом, спустя время, все это, конечно, по-другому воспринималось. Вначале нам противостояло вооруженное местное население, как ополчение из числа крестьян, так и профессиональные военные. Крестьян было очень много. Откровенно глупыми с военной точки зрения казались их поступки вначале. Но уже через два-три месяца после начала кампании они умело проводили диверсионные атаки в наших подразделениях. А спустя еще какое-то время в Чечню и наемники хлынули: африканцы, таджики, индусы, китайцев даже видели. Были и националисты из Украины. Документировал я происходящее на видеокамеру Panasonic 3000. На самом деле не сказать, что было физически и психологически тяжело снимать на видео во время боя. Это потом, когда я первые кадры посмотрел, тогда немножко страшновато стало. А в момент боя ты не думаешь об этом. Ты просто думаешь о том, что происходит, и что необходимо делать. Просто делаешь свою работу. Оружие было, конечно, как без него. Пистолет Макарова. В мае 1995 года я вместе с генералом Романовым [Анатолий Романов, с июля по декабрь 1995 года являлся замминистра внутренних дел России] прибыл в Грозный для его участия в переговорном процессе с боевиками. И с ним же мы должны были поехать на машине как раз на очередной раунд переговоров. Но так вышло, что перед самым выездом, он отправил меня на другое задание. В станице Асиновской произошло какое-то ЧП и мне нужно было срочно вылететь туда на вертолете. Минут через 20 после вылета я узнал, что генерал Романов был подорван на площади Минутка. Все, кто находился вместе с ним в машине, погибли. Романов выжил чудесным образом, но из-за тяжелого ранения остался на всю жизнь инвалидом. После покушения на Романова переговоры были окончены, и боевые действия возобновились. В 1996 году мне удалось присутствовать на переговорах генерала [Александра] Лебедя и будущего президента Ичкерии, на тот момент лидера чеченских бандформирований Аслана Масхадова. Скажу честно, он не производил впечатление крупного лидера. Наоборот — складывалось впечатление, что он сильно ограниченный в своих действиях человек, как будто загнанный в угол. Возможно, это связано с тем, что он очень плохо разговаривал по-русски. Ему приходилось очень долго подбирать слова. Он не мог общаться свободно, постоянно соображал, что ему необходимо сказать. Такой, очень стесненный в своих действиях человек, в принципе, наводил на мысль, что он не являлся лидером в этой ситуации. Как будто ему кто-то диктовал условия, что ему необходимо было сказать, что он должен сделать. Лебедь же разговаривал лозунгами. И, в принципе, был очень настойчив. При подведении итогов переговорного процесса, когда заключалось Хасавюртовское соглашение, они с Масхадовым вышли и Лебедь сказал: «Все, война закончилась». Тогда, в 1996-м было странное ощущение. Как будто все было зря. Были потери ребят, которые находились рядом. Ради чего? Предательство? Вот эти ощущения меня посетили чуть позже. А перед этим я наблюдаю такую картину. (По-моему, это случилось после захвата боевиками Грозного и начала очередных переговоров результатом которых была приостановка боевых действий. И было поставлено такое условие, чтобы боевики вышли из города). По городу двинулись колонны с боевиками. А я стоял и смотрел на эти грузовики проезжающие. И вот эти боевики, размахивая автоматами кричали нам: «Мы с вами встретимся, это все ненадолго! Увидимся в Таджикистане, увидимся в Узбекистане!». В тот момент было такое чувство, как будто все, что было сделано, зря. Потому что все это было предано. И именно после всех этих наблюдений я пришел к выводу, что, возможно, мне уже пора заканчивать [карьеру военнослужащего]. Понимание принятия и осознания правильности остановки боевых действий на тот момент пришло гораздо позднее. История показала, что нам необходимо было уйти на тот момент, чтобы потом вернуться и закончить эту войну. В итоге теперь в Чечне мир и мы вместе с «сыновьями» Чеченской Республики боремся все с теми же угрозами для нашего общего государства.