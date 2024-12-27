Губернатор Куйвашев исполнил две детские мечты, снятые с елки в Кремле. Видео

28 декабря 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву предстоит осуществить еще две детские мечты Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогодние желания десятилетней Вероники Сидоровой и пятилетнего Артема Свитличенко, открытки с желаниями которых глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Сегодня по поручению губернатора управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец вручил новогодний подарок десятилетней Веронике Сидоровой из Таборинского района. Девочка загадывала большую мягкую игрушку», — пояснили в ДИПе. Пятилетнему Артему также вручили шведскую стенку, о которой он мечтал на Новый год. В преддверии праздника губернатору предстоит осуществить мечты еще двух детей. Еще две открытки с новогодними желаниями ребят Куйвашев снял с елки в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Одно из них он уже исполнил, передав девочке из Рефтинского сертификат на поход в аквапарк «Лимпопо». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогодние желания десятилетней Вероники Сидоровой и пятилетнего Артема Свитличенко, открытки с желаниями которых глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Сегодня по поручению губернатора управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец вручил новогодний подарок десятилетней Веронике Сидоровой из Таборинского района. Девочка загадывала большую мягкую игрушку», — пояснили в ДИПе. Пятилетнему Артему также вручили шведскую стенку, о которой он мечтал на Новый год. В преддверии праздника губернатору предстоит осуществить мечты еще двух детей. Еще две открытки с новогодними желаниями ребят Куйвашев снял с елки в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Одно из них он уже исполнил, передав девочке из Рефтинского сертификат на поход в аквапарк «Лимпопо».