27 декабря 2024

Губернатор Куйвашев исполнил две детские мечты, снятые с елки в Кремле. Видео

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Битва роботов. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгению Куйвашеву предстоит осуществить еще две детские мечты Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогодние желания десятилетней Вероники Сидоровой и пятилетнего Артема Свитличенко, открытки с желаниями которых глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

«Сегодня по поручению губернатора управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец вручил новогодний подарок десятилетней Веронике Сидоровой из Таборинского района. Девочка загадывала большую мягкую игрушку», — пояснили в ДИПе.

Пятилетнему Артему также вручили шведскую стенку, о которой он мечтал на Новый год. В преддверии праздника губернатору предстоит осуществить мечты еще двух детей.

Еще две открытки с новогодними желаниями ребят Куйвашев снял с елки в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Одно из них он уже исполнил, передав девочке из Рефтинского сертификат на поход в аквапарк «Лимпопо».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев исполнил новогодние желания десятилетней Вероники Сидоровой и пятилетнего Артема Свитличенко, открытки с желаниями которых глава региона снял с «Елки желаний» в Кремле. Об этом рассказали в департаменте информполитики. «Сегодня по поручению губернатора управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец вручил новогодний подарок десятилетней Веронике Сидоровой из Таборинского района. Девочка загадывала большую мягкую игрушку», — пояснили в ДИПе. Пятилетнему Артему также вручили шведскую стенку, о которой он мечтал на Новый год. В преддверии праздника губернатору предстоит осуществить мечты еще двух детей. Еще две открытки с новогодними желаниями ребят Куйвашев снял с елки в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Одно из них он уже исполнил, передав девочке из Рефтинского сертификат на поход в аквапарк «Лимпопо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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