Дед Мороз и Снегурочка поздравили журналистов с наступающими праздниками
В администрации Челябинска поздравили журналистов с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие состоялось в ходе аппаратного совещания мэра города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU.
«Желаем успехов в труде, в личной жизни. Обязательно найдите время для своих родных и близких», — сказали Дед Мороз и Снегурочка.
Главные символы Нового года пожелали журналистам больше путешествовать и радоваться жизни. Ранее мэр города Алексей Лошкин дал поручения главам районов на новогодние праздники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!