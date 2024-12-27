27 декабря 2024

Журналистов поздравили в мэрии Челябинска Дед Мороз и Снегурочка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дед Мороз и Снегурочка в мэрии Челябинска
Дед Мороз и Снегурочка поздравили журналистов с наступающими праздниками Фото:

В администрации Челябинска поздравили журналистов с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие состоялось в ходе аппаратного совещания мэра города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU.

«Желаем успехов в труде, в личной жизни. Обязательно найдите время для своих родных и близких», — сказали Дед Мороз и Снегурочка.

Главные символы Нового года пожелали журналистам больше путешествовать и радоваться жизни. Ранее мэр города Алексей Лошкин дал поручения главам районов на новогодние праздники.

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В администрации Челябинска поздравили журналистов с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие состоялось в ходе аппаратного совещания мэра города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU. «Желаем успехов в труде, в личной жизни. Обязательно найдите время для своих родных и близких», — сказали Дед Мороз и Снегурочка. Главные символы Нового года пожелали журналистам больше путешествовать и радоваться жизни. Ранее мэр города Алексей Лошкин дал поручения главам районов на новогодние праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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