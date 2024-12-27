Журналистов поздравили в мэрии Челябинска Дед Мороз и Снегурочка. Фото, видео

28 декабря 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Дед Мороз и Снегурочка поздравили журналистов с наступающими праздниками Фото: Ольга Снопкова © URA.RU В администрации Челябинска поздравили журналистов с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие состоялось в ходе аппаратного совещания мэра города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU. «Желаем успехов в труде, в личной жизни. Обязательно найдите время для своих родных и близких», — сказали Дед Мороз и Снегурочка. Главные символы Нового года пожелали журналистам больше путешествовать и радоваться жизни. Ранее мэр города Алексей Лошкин дал поручения главам районов на новогодние праздники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Челябинска поздравили журналистов с наступающим Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка. Мероприятие состоялось в ходе аппаратного совещания мэра города Алексея Лошкина, передает корреспондент URA.RU. «Желаем успехов в труде, в личной жизни. Обязательно найдите время для своих родных и близких», — сказали Дед Мороз и Снегурочка. Главные символы Нового года пожелали журналистам больше путешествовать и радоваться жизни. Ранее мэр города Алексей Лошкин дал поручения главам районов на новогодние праздники.