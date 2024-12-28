В Перми отказались от строительства второго планетария

28 декабря 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Планетарий на Слудской горке передумали строить Фото: Анна Майорова © URA.RU ООО «Галатэя» отказалось от строительства второго планетария в Перми. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Евгений Гудов. «Очень высокие ставки финансирования сейчас. Поэтому мы приостановили инвестиционные программы практически по всем проектам», — рассказал корреспонденту агентства Гудов. В министерстве экономического развития Пермского края URA.RU сообщили, что проект по строительству планетария предварительно одобрили на совете по предпринимательству администрации Перми. После согласования на городском уровне его требовалось представить на краевом совете, но компания этого не сделала. Современный планетарий с куполом диаметром 19 метров мог появиться по улице Петропавловской, 77. Объект планировали построить в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ООО «Галатэя» отказалось от строительства второго планетария в Перми. Об этом URA.RU сообщил гендиректор компании Евгений Гудов. «Очень высокие ставки финансирования сейчас. Поэтому мы приостановили инвестиционные программы практически по всем проектам», — рассказал корреспонденту агентства Гудов. В министерстве экономического развития Пермского края URA.RU сообщили, что проект по строительству планетария предварительно одобрили на совете по предпринимательству администрации Перми. После согласования на городском уровне его требовалось представить на краевом совете, но компания этого не сделала. Современный планетарий с куполом диаметром 19 метров мог появиться по улице Петропавловской, 77. Объект планировали построить в 2024 году.