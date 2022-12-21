В Перми планируют построить второй планетарий

В центре города хотят построить второй планетарий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Московская компания «Галатэя» выступила с инициативой построить в Перми еще один планетарий. Проект курирует Агентство инвестиционного развития региона, пишут СМИ. Ведомство направило соответствующее заявление пермской комиссия по землепользованию.

«Объект может быть построен на пересечении улиц Петропавловской и Попова, через дорогу от ТРК Imall Эспланада, ниже жилого дома по ул. Петропавловской, 77. Под планетарий рассматривается территория (2,4 тысячи квадратных метров), расположенная в зоне общего пользования», — указано на сайте «Коммерсант-Прикамье».

Руководство столичной компании нацелено на получение статуса приоритетного инвестпроекта. Это позволит получить желаемый участок земли, не прибегая к торгам. Собеседники издания считают, что для строительства нового планетария в Перми потребуется свыше 100 млн рублей. Источники СМИ в администрации города утверждают, что участок под планетарий находится в муниципальной собственности.

О том, что АО «Газпром бытовые системы» планирует открыть новый завод в прикамской столице по производству газовых плит, URA.RU писало ранее. Инвестиции должны составить порядка 4 млрд рублей.