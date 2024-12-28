Ввод новых троллейбусов в Челябинске увеличил пассажиропоток более чем на 70%

Красные троллейбусы могут стать новым брендом Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Число пассажиров троллейбусов в Челябинске с вводом новых, красных, единиц подвижного состава, выросло более чем на 70%. Об этом URA.RU сообщил руководитель обособленного подразделения Группы «Синара» в Челябинске Илья Таболин, подводя итоги уходящего 2024 года.

«Ожидается, что по итогам 2024 года пассажиропоток составит свыше 10 млн человек. Ежедневно троллейбусы совершают более 650 рейсов. Мы фиксируем рост пассажиропотока порядка свыше 70%, по сравнению с тем периодом, когда на маршрутах действовал прежний устаревший подвижной состав. Такой рост является важным индикатором развития троллейбусной системы и популярности этого вида общественного транспорта», — отметил Таболин.

Одним из ключевых событий года стало открытие нового депо №1 на Артиллерийской. Комплекс, возведенный на территории в 1,6 гектара с использованием современных технологий, значительно улучшил условия работы персонала и обслуживания троллейбусов. Это первое новое троллейбусное депо, построенное в России за последние 20 лет, что делает объект особо значимым. Здесь предусмотрены все необходимые помещения и участки для обслуживания до 50 современных троллейбусов «СИНАРА-6254».

«Кроме того, модернизировано 95% троллейбусной контактной сети и 24 тяговых подстанций. Построено две новые подстанции для новых участков контактной сети на АМЗ и северо-западе. Находится в активной стадии реконструкции депо №2 на Свердловском тракте. Здесь уже завершен полный цикл демонтажных и земляных работ. Полностью проложены подземные коммуникации, решен вопрос с теплосетями, на 80% готова кровля объектов депо», — говорит Таболин.

В 2024 году продолжилось замещение старого подвижного состава на новый на ключевых магистральных маршрутах. Новые современные низкопольные троллейбусы появились на маршрутах №10, 12, 14, в дополнение к маршруту №19, который был продлен от остановки «Первоозерный» до остановки «Мамина». Именно маршрут №19 стал первой линией, на которой горожане начал пользоваться теми самыми красными троллейбусами, которые могут стать новым брендом Челябинска.

О проекте по выпуску новых троллейбусов в Челябинске стало известно в сентябре 2021 года, когда правительство региона заключило концессионное соглашение с ООО «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск». Первый опытный образец был представлен 15 июня 2022 года на Петербургском форуме. Сегодня в Челябинске уже 59 красных троллейбусов выходит на городские маршруты.

Ввод нового депо стал ключевым событием года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первыми новые троллейбусы вышли на маршрут №19 в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU