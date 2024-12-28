В Перми отремонтируют здания администрации губернатора и краевого заксобрания

Здание отремонтируют до 2028 года
Власти планируют отремонтировать здания администрации губернатора и краевого заксобрания в Перми. Соответствующий приказ опубликован на сайте Региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия.
«Здание на улице Куйбышева, 14. Перечень работ — ремонт южного фасада. Срок до ноября 2028 года», — сказано в документе. Также в здании администрации губернатора отремонтируют помещения, где есть дефекты отделки.
В здании заксобрания планируют сделать подвал и технический этаж. Завершить работы необходимо до октября 2028 года.
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