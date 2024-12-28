В ХМАО вырастет плата за капремонт домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер взноса увеличится на 9,1%
Размер взноса увеличится на 9,1% Фото:

С начала 2025 года в ХМАО повысится минимальный взнос за капитальный ремонт на 9,1%. Об этом сообщили в окружном правительстве.

«С января минимальный взнос за капитальный ремонт будет проиндексирован на 9,1% — ровно на уровень инфляции. Этот шаг позволил предотвратить значительное повышение тарифа, которое могло достигнуть 20%, если бы не применялись специальные меры поддержки», — сказано в telegram-канале «Югра Z официально».

В среднем увеличение составит всего 1,5 рубля на квадратный метр. Платежки с новыми тарифами югорчане получат в феврале 2025 года. «Это необходимо для устойчивости программы капремонта. С 2014 по 2020 год минимальный взнос не изменялся, хотя стоимость материалов и работ значительно возросла», — добавили в сообщении.

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С начала 2025 года в ХМАО повысится минимальный взнос за капитальный ремонт на 9,1%. Об этом сообщили в окружном правительстве. «С января минимальный взнос за капитальный ремонт будет проиндексирован на 9,1% — ровно на уровень инфляции. Этот шаг позволил предотвратить значительное повышение тарифа, которое могло достигнуть 20%, если бы не применялись специальные меры поддержки», — сказано в telegram-канале «Югра Z официально». В среднем увеличение составит всего 1,5 рубля на квадратный метр. Платежки с новыми тарифами югорчане получат в феврале 2025 года. «Это необходимо для устойчивости программы капремонта. С 2014 по 2020 год минимальный взнос не изменялся, хотя стоимость материалов и работ значительно возросла», — добавили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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