Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 28 декабря посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. Подследственным и подсудимым она посоветовала читать больше книг и лечиться. Об этом омбудсмен написала в своих соцсетях.
«Рассказала, что по нашим меркам в СИЗО неплохая больница. Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет», — заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Она отметила, что посещает СИЗО по традиции в последние рабочие дни года. По словам Мерзляковой, сейчас ей поступают письма от подсудимых с просьбой отправить их в боевые части.
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