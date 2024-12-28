28 декабря 2024

Свердловский омбудсмен посоветовала людям в СИЗО больше читать и лечиться. Фото

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Открытие фото- и книжной выставки с участием Павла Крашенинникова. Екатеринбург , мерзлякова татьяна
Мерзлякова отметила, что в этом году подсудимые просят отправить их в боевые части Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 28 декабря посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. Подследственным и подсудимым она посоветовала читать больше книг и лечиться. Об этом омбудсмен написала в своих соцсетях.

«Рассказала, что по нашим меркам в СИЗО неплохая больница. Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет», — заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что посещает СИЗО по традиции в последние рабочие дни года. По словам Мерзляковой, сейчас ей поступают письма от подсудимых с просьбой отправить их в боевые части.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 28 декабря посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. Подследственным и подсудимым она посоветовала читать больше книг и лечиться. Об этом омбудсмен написала в своих соцсетях. «Рассказала, что по нашим меркам в СИЗО неплохая больница. Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет», — заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что посещает СИЗО по традиции в последние рабочие дни года. По словам Мерзляковой, сейчас ей поступают письма от подсудимых с просьбой отправить их в боевые части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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