Свердловский омбудсмен посоветовала людям в СИЗО больше читать и лечиться. Фото

29 декабря 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Мерзлякова отметила, что в этом году подсудимые просят отправить их в боевые части Фото: Илья Московец © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 28 декабря посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. Подследственным и подсудимым она посоветовала читать больше книг и лечиться. Об этом омбудсмен написала в своих соцсетях. «Рассказала, что по нашим меркам в СИЗО неплохая больница. Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет», — заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что посещает СИЗО по традиции в последние рабочие дни года. По словам Мерзляковой, сейчас ей поступают письма от подсудимых с просьбой отправить их в боевые части. Татьяна Мерзлякова Фото: Татьяна Мерзлякова Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова 28 декабря посетила СИЗО-1 в Екатеринбурге. Подследственным и подсудимым она посоветовала читать больше книг и лечиться. Об этом омбудсмен написала в своих соцсетях. «Рассказала, что по нашим меркам в СИЗО неплохая больница. Советовала больше читать. Надеюсь, некоторые наши читатели обязательно учтут опыт тех, кто оказался в непривычных для себя условиях: читать книги, выписывать газеты и журналы. Лечиться, наконец. На свободе времени нет», — заявила Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что посещает СИЗО по традиции в последние рабочие дни года. По словам Мерзляковой, сейчас ей поступают письма от подсудимых с просьбой отправить их в боевые части.